Crea en casa binoculares de cartón para explorar el mundo con tu hijo

Descubre cómo fabricar en minutos un par de binoculares caseros con rollos de papel higiénico, cinta y lana, inspirados en La Granja de Zenón. Una actividad divertida y sostenible para niños.

Con solo dos rollos de cartón, un trozo de cinta y una cuerda de lana, los niños pueden construir en menos de diez minutos un par de binoculares de cartón que les invita a observar la naturaleza desde su patio o desde el balcón. La idea se inspiró en el personaje Bartolito de La Granja de Zenón, quienes animan a los pequeños a explorar el entorno con curiosidad y creatividad.

¿Qué materiales se necesitan?

Para fabricar los binoculares basta con dos cilindros de papel higiénico limpios y de igual tamaño, un trozo de cinta adhesiva de papel, una tira de lana gruesa de aproximadamente sesenta centímetros, y unos vasos de témpera amarilla y roja para pintarlos. También se requiere un gota de pegamento o cinta de papel para unir los dos cilindros en el centro.

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Pasos concretos para el armado

Arriba, se fija la cinta adhesiva en el punto medio de los dos cilindros para que se mantengan paralelos y no se separen al manipularlos. Luego los niños recogen los vasos de témpera para pintar la superficie externa de los tubos de amarillo, que replica el plumaje del gallo cantor, y añaden una franja roja en los bordes. Se sugiere colocar una cresta de cartulina en la unión superior, que simula el pico y la cresta de los pájaros.

Como último detalle, el adulto realiza dos pequeños agujeros en los extremos exteriores de los tubos para pasar la cinta de lana y asegurarlos con nudos dobles. Finalmente, se cuelga el par de binoculares sobre el cuello del niño y se abre la puerta a la observación del jardín o el patio. El producto es resistente, no requiere electricidad y es totalmente económico.

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Beneficios del juego y sostenibilidad

Este simple juguete promueve la coordinación óculo-manual, estimula el aprendizaje sobre fauna y flora local y le da a los niños una forma de conectarse con el entorno sin el uso de pantallas. Además, al reutilizar los materiales domésticos que normalmente se desechan al reciclaje, la actividad se convierte en una forma de educación ambiental y de cuidado de recursos.

Próximas actividades relacionadas con La Granja de Zenón

Los creadores de La Granja de Zenón planean publicar más manualidades que involucren el uso de objetos cotidianos transformados en instrumentos de observación o exploración, en fechas próximas a los eventos temáticos del programa de televisión. Este enfoque creativo busca reforzar la idea de mantener la curiosidad infantil con soluciones simples y sostenibles.