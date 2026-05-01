Críticas a Milei por su visita al USS Nimitz y expectativas por el acuerdo Mercosur-UE

El ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, criticó al presidente Milei por su visita al portaaviones estadounidense USS Nimitz, mientras que se analizan las oportunidades que ofrece el acuerdo Mercosur-UE para la economía argentina.

La reciente visita del presidente Javier Milei al portaaviones estadounidense USS Nimitz, que se encontraba navegando en el Mar Argentino cerca de Mar del Plata, ha generado una fuerte reacción por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, ha criticado duramente al presidente, cuestionando su rol y prioridades. Bianco expresó que Argentina necesita un presidente que actúe en defensa de los intereses nacionales y no como un representante de una potencia extranjera. Esta crítica se suma al debate sobre la política exterior del gobierno de Milei y su relación con Estados Unidos, generando tensiones entre la Nación y la provincia de Buenos Aires.

La declaración de Bianco, realizada a través de su cuenta en la red social X, enfatiza la importancia de que el presidente priorice sus obligaciones con el país y no se dedique a recibir a autoridades y embarcaciones militares extranjeras, función que correspondería al embajador de Estados Unidos. El funcionario bonaerense considera que el presidente está degradando la investidura presidencial con este tipo de actos, dada la envergadura del país.

Paralelamente, el gobierno nacional celebra la aprobación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su reciente comparecencia ante el Parlamento. El presidente Milei expresó su satisfacción con el desempeño de Adorni, felicitándolo por haber superado la investigación sin mayores inconvenientes. Los ministros del gabinete también mostraron su apoyo a Adorni a través de mensajes privados, destacando su excelente actuación.

Este respaldo interno al jefe de Gabinete se produce en un contexto de desafíos económicos y políticos para el gobierno, y se interpreta como una señal de unidad y fortaleza dentro del equipo de gobierno. La aprobación de Adorni es vista como un triunfo para el gobierno, que busca consolidar su agenda de reformas y enfrentar las críticas de la oposición. La euforia en Olivos, según fuentes cercanas al gobierno, reflejaba la importancia que se le daba a este evento.

La confianza depositada en Adorni es crucial para la implementación de las políticas del gobierno y la gestión de la crisis económica. En otro ámbito, la entrada en vigor del acuerdo Mercosur-UE el 1º de mayo abre nuevas oportunidades para el comercio y la inversión en Argentina. Se estima que este acuerdo podría duplicar las exportaciones argentinas a la Unión Europea en los próximos cinco años, alcanzando los US$ 15.000 millones al final de la década.

Además, se prevé un aumento significativo de las inversiones europeas en el país, superando los US$ 92.000 millones. Este acuerdo representa una importante oportunidad para diversificar la economía argentina y fortalecer sus lazos comerciales con Europa.

Sin embargo, también genera recelos en algunas industrias locales, que temen la competencia de productos importados. La consultora Abeceb, liderada por el ex ministro de Producción Dante Sica, ha realizado un análisis detallado de los beneficios potenciales del acuerdo, destacando su impacto positivo en el crecimiento económico y la generación de empleo. La implementación efectiva del acuerdo requerirá una cuidadosa planificación y coordinación entre los diferentes actores involucrados, con el objetivo de maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos.

La información fue proporcionada por Marina Devita, quien continuará informando sobre las novedades del gobierno de Javier Milei





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