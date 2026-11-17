Excompañeros de River Plate piden mesura ante la dura crítica a Martín Martínez Quarta. Analizamos el error en el partido contra Lanús y las posibles salidas de fin de año.

La figura de Martín Martínez Quarta se ha visto envuelta en una intensa polémica tras su actuación reciente en el Club Atlético River Plate, generando un debate sobre la proporción de las críticas recibidas por parte de la prensa y la hinchada. El defensor central, quien ostenta un contrato vigente con el club de Núñez hasta diciembre de 2028, enfrenta un escrutinio público que algunos sectores consideran excesivo y desmedido en relación con sus aportes históricos al plantel.

Defensa del excompañero Cabezasón

Diego Cabezón, excompañero del zaguero en River Plate, intervino directamente en la controversia mediante declaraciones en D Sports Radio para defender la dignidad profesional de Martín Martínez Quarta . El futbolista expresó que el castigo mediático que recibe el defensor de 30 años es injusto y carece de medida, señalando que el jugador ha brindado un aporte significativo al equipo a lo largo de su trayectoria.

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La posición de Cabezasón se fundamenta en la idea de que los errores son parte inherente del ciclo deportivo y que no deben traducirse en un juicio moral sobre la trayectoria completa del atleta. Su intervención busca recuperar la perspectiva histórica del jugador, recordando su valor dentro del vestuario y su capacidad para resolver momentos difíciles, más allá de los tropiezos individuales que ocurren en instancias específicas del torneo.

El error en el duelo contra Lanús

El detonante inmediato de esta crisis de imagen para el defensor fue un error crítico durante el cruce de octavos de final del Clausura frente a Club Atlético Lanús . La jugada decisiva ocurrió en los primeros minutos del partido, específicamente a los ocho minutos de juego, cuando Martín Martínez Quarta realizó un cambio táctico que resultó contraproducente para la dinámica del equipo.

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Durante la acción, el defensor bajó a Miguel Merentiel del campo de juego justo cuando el atacante uruguayo se encontraba en una posición ventajosa, avanzando mano a mano hacia el arco del portero adversario, Santiago Beltrán . Esta decisión alteró el flujo ofensivo y dejó al equipo en una situación numérica desfavorable que el rival aprovechó, contribuyendo a la pérdida de puntos en un encuentro que se perfilaba como límite.

La situación se vio agravada por la necesidad de mantener la formación en diez jugadores durante una etapa final del partido, una circunstancia que expone las consecuencias directas de las decisiones técnicas y tácticas en momentos de alta presión. Este incidente no aislado forma parte de una narrativa más amplia que cuestiona la coherencia del esquema aplicado en los últimos meses.

Expectativas vs. Realidad del proyecto

El desempeño actual del zaguero contrasta marcadamente con la fuerte inversión realizada por la dirigencia del club y las altas expectativas que se generaron al conformar el plantel en las últimas dos temporadas. Se observa una brecha significativa entre los recursos económicos destinados y los resultados obtenidos en las canchas, lo que ha puesto bajo la lupa las decisiones de la estructura deportiva.

Esta disonancia entre la inversión y el rendimiento ha llevado a que la racha negativa no sea interpretada simplemente como una mala fase pasajera, sino como una merma sostenida en el tiempo que afecta la confianza en el proyecto deportivo. La presión sobre los jugadores clave, incluido Martín Martínez Quarta , es un reflejo directo de esta frustración institucional y social acumulada durante los últimos ejercicios.

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Proyección y futuro en el elenco

A pesar del respaldo recibido de sus pares, el panorama inmediato y a mediano plazo para el defensor está cargado de incertidumbre y interrogantes que la directiva deberá resolver. Durante el mercado de pases de mitad de año, existieron sondeos serios desde Italia y Qatar, lo que demuestra que hay interés externo en contar con sus servicios a pesar de los momentos difíciles que atraviesa su rendimiento reciente.

Aunque Martín Martínez Quarta mantuvo su lugar dentro del once inicial durante buena parte del ciclo, sus últimos traspiés han modificado el escenario y han fortalecido la idea de un cambio de aire. Esta posibilidad ha comenzado a tomar mucha más relevancia que en el receso anterior, sugiriendo que una transferencia podría descomprimir la situación para todas las partes involucradas.

La final de la Copa Libertadores, programada para el sábado 28 de noviembre contra Palmeiras , podría actuar como un punto de inflexión o una confirmación de su estatus dentro del grupo. Sin embargo, las conversaciones sobre una rescisión de común acuerdo o una salida definitiva están ganando tracción, buscando una solución que beneficie al futbolista y al club simultáneamente.