Coudet y el club afinan detalles para la Sudamericana y el Superclásico

El entrenador Eduardo Coudet y el club trabajan en la optimización de la planificación deportiva, enfocándose en la Copa Sudamericana y el Superclásico. Se prioriza el estado del campo de juego y la preparación física de los jugadores.

Eduardo Coudet y el club analizan minuciosamente cada detalle de la planificación deportiva . En esta línea, han acordado ajustar un aspecto clave para optimizar el rendimiento en la Copa Sudamericana y el Superclásico . El entrenador, conocido por su meticulosidad, se enfoca en todos los aspectos estratégicos.

El pasado viernes, se llevó a cabo una sesión de entrenamiento donde se administraron cargas físicas diferenciadas, tomando en cuenta el nivel de exigencia que cada jugador ha experimentado. El Chacho, como se le conoce, también dirige su atención hacia el futuro inmediato, más allá de los compromisos con Racing, adoptando decisiones estratégicas cruciales. \Los próximos dos encuentros son cruciales, ya que definirán el estado anímico y el rendimiento, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional. Obtener buenos resultados es fundamental, incluso desde la perspectiva mental. Para lograrlo, mantener el campo de juego en perfectas condiciones es esencial. Por esta razón, el cuerpo técnico, en colaboración con el club, ha decidido que el entrenamiento previo al partido contra Racing no se realice en el estadio, como es costumbre. Esta medida, similar a la de la semana anterior, está directamente relacionada con la optimización del terreno de juego del estadio Monumental. Los progresos en el césped son notables y han sido especialmente importantes aprovechando el receso por la fecha FIFA, que coincidió con los conciertos de la banda AC/DC. Las lluvias caídas al inicio de la Semana Santa afectaron las condiciones del campo. En el partido contra Belgrano, aunque el césped estaba nivelado, no presentaba las condiciones ideales. Esta situación será distinta para el partido contra el equipo venezolano y el Superclásico, gracias a un proceso de resembrado con avances significativos. La resiembra del nuevo césped, raigrás perenne que reemplaza al bermuda de verano, ha germinado, y junto con los procesos de aireado y descompactación profunda, se ha logrado una mejora notable en el campo de juego. \Esta mejora permitirá al equipo explotar al máximo un terreno de juego rápido, que ya conocen y que suele dificultar a los equipos rivales. Todo esto se ha planificado para que, ante Boca, en el partido más importante hasta el momento, el terreno esté en condiciones óptimas. La sinergia entre el cuerpo técnico y el club es evidente, trabajando en conjunto para asegurar que cada detalle contribuya al éxito del equipo. La estrategia abarca desde la preparación física de los jugadores, la elección de los entrenamientos, hasta las condiciones del campo de juego. La intención es que el equipo llegue en las mejores condiciones físicas y mentales a los importantes desafíos que se avecinan. La dedicación del cuerpo técnico y el club en la planificación de cada detalle es la clave para aspirar a grandes logros tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. El objetivo es claro, poner al equipo en las mejores condiciones posibles para que puedan desplegar su mejor juego y obtener resultados positivos





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