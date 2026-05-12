Coudet prioriza el presente de Beltrán y mantiene a Armani como suplente ante Gimnasia

A pesar del alta médica del capitán Franco Armani, el técnico de River Plate ha decidido ratificar la titularidad del joven arquero Beltrán para el choque decisivo de los cuartos de final del Torneo Apertura.

El entorno de River Plate se encuentra en un momento de alta tensión y expectativa mientras el equipo se prepara para enfrentar un desafío crucial en los cuartos de final del Torneo Apertura .

El enfrentamiento contra Gimnasia, programado para el próximo miércoles, no solo representa un paso más hacia la gloria del campeonato, sino que también pone a prueba la gestión humana y técnica de Coudet. En medio de este escenario, ha surgido una noticia que ha generado diversos comentarios en el vestuario y entre la hinchada: la decisión del entrenador de mantener en el arco al juvenil Beltrán, a pesar de que el capitán e histórico guardameta Franco Armani ha recibido el alta médica y se encuentra nuevamente disponible para ser convocado.

Esta determinación refleja una postura clara del cuerpo técnico, que prefiere apostar por la inercia positiva y el rendimiento actual por encima de la jerarquía acumulada y el peso histórico de un jugador campeón del mundo. La elección de Beltrán no es azarosa ni responde a un capricho, sino que se fundamenta en el desempeño sólido que el joven de veinte años ha demostrado durante las últimas jornadas.

En un equipo que ha navegado por aguas turbulentas, mostrando un funcionamiento irregular y una falta de consistencia en varias líneas del campo, la seguridad transmitida por el arquero juvenil debajo de los tres palos se ha convertido en un pilar fundamental para el esquema de Coudet. Beltrán ha logrado transformarse en una figura determinante, rescatando puntos valiosos con intervenciones decisivas que han mantenido a River en la pelea.

El entrenador entiende que alterar una pieza que hoy ofrece respuestas concretas y confianza total podría desestabilizar la estructura defensiva justo antes de un partido eliminatorio donde el margen de error es inexistente. Por otro lado, la situación de Franco Armani es compleja desde el punto de vista competitivo. Si bien el capitán ya ha superado sus problemas físicos y está listo para volver, el factor ritmo es una preocupación latente.

El dato es contundente: Armani ha tenido una participación mínima en lo que va del año 2026, habiendo jugado apenas cuarenta y cinco minutos en el encuentro de febrero contra Vélez. Lanzar a un arquero sin ritmo de competencia a un partido de cuartos de final podría ser un riesgo innecesario. Por ello, la estrategia de Coudet consiste en una reintegración gradual.

El plan es que el Pulpo comience a sumar minutos en la Copa Sudamericana, específicamente en el duelo contra Bragantino el miércoles veinte de mayo, permitiéndole recuperar la sensibilidad y los reflejos necesarios antes de pelear nuevamente por el puesto titular. Este desplazamiento temporal de la titularidad ha alimentado una serie de rumores sobre el futuro profesional de Armani.

En los pasillos del club y en la prensa especializada se ha vuelto a mencionar la posibilidad de que el guardameta regrese a Atlético Nacional, equipo donde ha expresado anteriormente su deseo de retirarse. Sin embargo, dentro del club se maneja una versión distinta. Armani mantiene la firme intención de recuperar su mejor nivel y seguir sumando trofeos con la camiseta de River.

La dirigencia y el cuerpo técnico valoran enormemente su liderazgo y su capacidad para guiar al grupo en semestres cargados de objetivos ambiciosos. Su presencia en el banco de suplentes no es vista como un desplazamiento definitivo, sino como una transición necesaria para el bien común del equipo. Al mismo tiempo, River debe enfrentar la amenaza que representa Gimnasia, un equipo que llega en un estado de gracia absoluto con un récord de siete victorias en siete partidos.

Esta racha intimidante obliga a Coudet a tomar decisiones basadas estrictamente en el rendimiento actual. El mensaje interno es tajante: jugará quien mejor esté, sin importar los nombres ni las trayectorias. Esta meritocracia es fundamental para mantener la competitividad interna y motivar a los jugadores jóvenes a dar el máximo.

Mientras tanto, el equipo lidia también con algunas molestias físicas de cuatro jugadores que surgieron tras el encuentro frente a San Lorenzo, lo que añade una capa extra de complejidad a la planificación táctica del entrenador. El desafío es mayúsculo, pero la apuesta por la juventud y el rendimiento inmediato parece ser el camino elegido por Coudet para navegar esta etapa decisiva





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