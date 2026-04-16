Coudet: "Necesitábamos ganar este partido antes de la final del domingo"

Eduardo Coudet, entrenador de River, analizó la victoria en un partido con muchas modificaciones, priorizando el resultado ante el buen funcionamiento y la preparación para el próximo clásico. El técnico destacó la importancia de la competencia interna y la gestión del plantel de cara a los desafíos inmediatos.

La rueda de prensa posterior al encuentro estuvo marcada por las declaraciones del entrenador Eduardo Coudet , quien analizó la victoria conseguida y los desafíos inmediatos. "Era un partido que teníamos que ganar, en el cual hemos hecho muchas modificaciones. Es otro partido que viene cruzado en cuanto a las incidencias. Sigo pensando en que actuaron muchos que no venían iniciando y necesitamos que tengan ritmo. Podemos jugar mejor, pero necesitábamos ganar.

Cuidamos a los que tenían más desgaste. Hicimos ocho cambios, es un montón. Lo teníamos que sacar. Lo más importante era el resultado, desde el funcionamiento pensaba que iba a ser complicado. El domingo tenemos una final", afirmó el DT, subrayando la prioridad del resultado por encima de una actuación brillante, dada la cantidad de rotaciones en el once inicial. La estrategia de preservar a los jugadores con mayor carga física fue una decisión clave, reconociendo la dificultad de imponer un estilo de juego consolidado con tantas caras nuevas en cancha. La mente del entrenador ya estaba enfocada en el próximo compromiso, calificado como una "final". "Siempre digo que es muy importante la competencia interna. Les damos las mismas herramientas a todos. Muchos han tenido la oportunidad, hay que seguir trabajando, seguir mejorando en los planos individuales y desde lo colectivo. Es difícil hacer un análisis con ocho cambios, no hubo tiempo para trabajar una estructura. Recién ayer definí el once. Tenemos que crecer en la competencia interna para mejorar", enfatizó Coudet sobre la importancia de la profundidad del plantel y la necesidad de que todos los jugadores estén en un nivel competitivo alto. La rotación masiva complicó la cohesión del equipo en el campo, limitando el tiempo de trabajo para afinar el engranaje colectivo. "Fausto tuvo una pequeña molestia, pero me dijo el doctor que no era nada grave. Y Juanfer avisó en el entretiempo que tenía una molestia, pero podía seguir. Después, cuando probó, a los cinco minutos pidió el cambio", detalló sobre las incidencias físicas de algunos jugadores, asegurando que las molestias no revisten mayor gravedad, aunque Juan Fernando Quintero debió ser reemplazado por precaución. Abordando la cuestión de las formas y el estilo de juego, el técnico reconoció que si bien "las formas importan acá", el partido tuvo características que lo desvirtuaron. "Va Freitas de centrodelantero, Juanfer de segunda punta... Paramos un equipo desde los que estaban mejor físicamente y sin desgaste, se tenía que dar todo muy derecho para que las formas fuera las que pretendiéramos. Pero nos venimos viendo mejor de lo que nos vimos hoy. El cómo en River es importante, pero tenemos una final el domingo. Ojalá le podamos dar una alegría a la gente", expresó, mostrando una autocrítica constructiva y reiterando el enfoque en el próximo partido crucial. La alineación de jugadores en posiciones no habituales, como el caso de Freitas, fue una consecuencia directa de la necesidad de rotar y cuidar al equipo para el futuro inmediato. La importancia del estilo de juego en River es innegable, pero la urgencia del resultado y la preparación para la final priorizaron la estrategia. Sobre las consultas acerca de posibles incorporaciones y el rendimiento de jugadores específicos, Coudet fue cauto. "Sé de la trayectoria de Franco y lo que significa, cuando tenga la posibilidad de competir de igual a igual, evaluaré. Pero lleva pocas prácticas, es poco para hablar de un futuro. Santi lo viene haciendo extraordinario, no es algo que esté en mi cabeza", declaró, evitando especulaciones sobre el futuro de Franco Mastantuono y destacando el presente de Santiago Simón. La gestión del plantel y la evaluación de los jugadores se basan en el día a día y el rendimiento en entrenamientos y partidos. "Hablar a futuro es difícil, en mi cabeza no está ninguna cosa a futuro, es el día a día", sentenció, reafirmando su filosofía de centrarse en el presente. Respecto a su estado anímico y la presión de la semana previa al clásico, Coudet se mostró positivo y preparado. "¿Cómo estoy? Estupendo. Es una semana linda. Esto es River, sé y conozco dónde estoy, lo que significa. Tuve la suerte de jugar unos cuantos superclásicos, sé lo que es la semana previa y el partido en sí. Es una semana diferente, pero ahora podemos decir que van a ser los días de acá en adelante, necesitábamos ganar este partido antes. Le damos importancia a la Copa. Ahora vienen los días reales en los que te centrás. Un poquito de ansiedad, de todo", admitió, reconociendo la carga emocional de la previa del superclásico y la importancia de haber asegurado la victoria previa para afrontar los próximos días con mayor tranquilidad. En relación con el rendimiento general del equipo, el entrenador reconoció que "en cuanto al rendimiento, sabía que podía ser complicado, pero sigo creyendo en que podemos dar mucho más". A pesar de las dificultades tácticas derivadas de los cambios, mantiene la fe en la capacidad de mejora del plantel. "Son partidos importantes, que te marcan. Ahora, punto de inflexión... Les doy mérito a los jugadores, ganaron seis de siete, la cosa viene bastante bien. Es un partido especial, sabemos lo que significa para el hincha, vamos a llegar muy bien", analizó, considerando que la racha positiva previa al encuentro les da un impulso anímico importante. La clave ahora es mantener la concentración y el nivel de juego para los desafíos venideros. Anticipando el próximo superclásico, Coudet manifestó que "es muy difícil imaginar un superclásico desde lo futbolístico. Podés tener la intención y proyectar lo bueno que podés hacer. Viste que cuando se dice que tal partido va a ser un partidazo, no la pegás nunca. Ojalá sea un partidazo. Ojalá podamos hacer un gran partido, un partido completo, y regalarle el triunfo a la gente", concluyó, expresando su deseo de ofrecer una actuación memorable y una victoria que complazca a la afición. La imprevisibilidad de este tipo de encuentros hace que la planificación sea compleja, pero la ambición de brindar un espectáculo a la altura y un resultado positivo para los hinchas es el principal motor





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