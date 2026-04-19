Coudet, la calma en la tormenta: River en busca de consolidación antes del Superclásico

Eduardo Coudet, DT de River Plate, prioriza la prudencia y la consolidación del equipo ante la inminencia del Superclásico. Su visión estratégica se enfoca en mejorar el juego a través de la confianza generada por los triunfos, mientras gestiona activamente la incorporación de refuerzos para potenciar el plantel. La nueva estructura de gestión del club, con la posible llegada de un director deportivo, marca un cambio hacia un modelo más horizontal tras la era Gallardo.

Eduardo Coudet , el director técnico de River Plate , irradia calma a pesar de la intensa presión que envuelve al equipo en vísperas de un Superclásico . Las redes sociales se inundan de mensajes de optimismo y expectativa, pero Coudet, con su característica serenidad, insta a la prudencia. Esta dualidad, entre la efervescencia del entrenador durante los partidos y la reflexión pausada en los momentos de calma, define su personalidad.

Su aparente exaltación en el campo de juego es un reflejo de su profunda obsesión por el detalle y la victoria, más que una manifestación de su carácter fuera de la cancha. Nacido en Saavedra, Coudet proviene de un hogar de clase media y su trayectoria como futbolista y entrenador ha sido un camino de constante búsqueda y experimentación, lejos de las rutas convencionales. "Sé que voy a dirigir a River", afirmó hace una década, cuando sus pasos iniciales como director técnico apenas comenzaban en Rosario Central. Hoy, esa convicción se ha materializado en el banquillo del club de sus sueños. Su paso por el humilde Fort Lauderdale Strikers en su último partido como jugador, ante una audiencia mínima, contrasta drásticamente con la magnitud del Monumental y los más de 85.000 espectadores que lo verán dirigir este domingo en un Superclásico. Esta elección de jugar en un equipo poco conocido en el ocaso de su carrera deportiva demuestra su desapego a la zona de confort y su voluntad de explorar nuevos horizontes. Tras su retiro como futbolista, Coudet incursionó en el mundo de las finanzas, trabajando para bancos en Estados Unidos y Suiza, una experiencia que enriqueció su perspectiva y amplió sus intereses, alejándose de la senda habitual de los exfutbolistas. Ahora, su energía se enfoca en el presente inmediato y en la construcción de un futuro sólido para River. La racha de cinco victorias consecutivas no lo ciega; Coudet está convencido de que el equipo, aun con un plantel que considera no del todo equilibrado, posee un potencial de mejora considerable. La clave, según él, reside en la acumulación de triunfos para consolidar la confianza que inicialmente flaqueó al asumir el cargo. Esta confianza, a su vez, debería traducirse en un juego más propositivo y sostenido a lo largo de los partidos. Él mismo reconoció la dificultad de adaptarse a la camiseta de River, confesando que sus primeros seis meses como jugador estuvieron marcados por la imprecisión en sus pases. El concepto de "unidad" ha sido un pilar fundamental desde su llegada, y la ovación recibida por Facundo Colidio tras anotar un gol contra Belgrano fue una clara señal de la consolidación de este espíritu de equipo. La metodología de Coudet se basa en un orden claro: primero, los resultados; luego, la confianza; y finalmente, la consolidación de un juego vistoso. El entrenador sigue de cerca el desarrollo de jugadores como Rivero, Beltrán y Galván, mientras que observa con cautela el desempeño de Quintero y Subiabre, quienes presentan desafíos particulares. Su visión a futuro incluye la incorporación de futbolistas veloces para las bandas tras la pausa invernal, pero su gestión no se detiene. Actualmente, Coudet se dedica a la captación de refuerzos, con Gio Simeone y Nicolás Otamendi como prioridades. Es consciente de que el próximo mercado de pases será crucial para la conformación del equipo. La partida de Marcelo Gallardo marcó el fin de una era de liderazgo unipersonal en River, abriendo un abanico de posibilidades y decentralizando la toma de decisiones. La figura del "entrenador-CEO", tan arraigada bajo la gestión de Gallardo, ha dado paso a una estructura más horizontal. Esta transición se evidencia en la decisión de la actual administración, encabezada por Stefano Di Carlo, de incorporar la figura de un director deportivo, algo impensable en la época de Gallardo, quien centralizaba cada aspecto del club, desde la contratación de jugadores hasta la elección del personal de las divisiones juveniles. Las negociaciones con el español Pablo Longoria para convertirse en el primer director deportivo de la historia de River están en curso. Si se concreta, Longoria liderará un nuevo esquema de scouting, necesario para optimizar la búsqueda de talentos y evitar las ineficiencias del pasado, donde la visión de Gallardo marcaba el rumbo de forma casi exclusiva. Longoria presentará perfiles de futbolistas que se ajusten a la visión del club, para que Enzo Francescoli, Di Carlo y el propio Coudet tomen la decisión final sobre las incorporaciones





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