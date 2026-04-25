Coudet Intensifica Ritmo y Sorprende con Convocatoria Juvenil en River

El nuevo entrenador de River Plate, Marcelo Coudet, trabaja a contrarreloj para revertir la situación del equipo. La práctica se desarrolló con energía y se destaca la inclusión de un joven mediocampista en la lista de convocados, mientras que Nicolás De La Cruz sigue relegado.

Marcelo Gallardo dejó una vara muy alta en River Plate , y la adaptación de Martín Demichelis, y ahora de Marcelo Coudet , ha estado marcada por la búsqueda de un nuevo equilibrio.

La presión por resultados en un club como River es constante, y cada decisión del entrenador es analizada con lupa. La reciente práctica de River, liderada por Coudet, se caracterizó por la energía y la intensidad, reflejando la necesidad imperiosa de revertir la situación actual y brindar una respuesta contundente a la afición. El Monumental, testigo de tantas alegrías, espera ansiosamente un nuevo festejo, ya que la última experiencia en casa dejó un sabor amargo.

El equipo necesita dar un golpe de efecto, demostrar que puede superar las adversidades y recuperar la confianza perdida. La inminente visita a Brasil para enfrentar un compromiso crucial añade aún más presión al cuerpo técnico y a los jugadores. La preparación para este encuentro se lleva a cabo con máxima concentración y exigencia, buscando afinar los detalles tácticos y físicos que permitan obtener un resultado favorable.

Coudet, conocido por su estilo directo y su capacidad para motivar a sus jugadores, ha implementado una serie de cambios en el entrenamiento, buscando revitalizar al equipo y devolverle la identidad que lo caracterizó en el pasado. La intensidad de las prácticas, la exigencia física y la búsqueda constante de la perfección son elementos clave en la filosofía de trabajo del nuevo entrenador. Un caso particular que ha generado debate y especulación es el de Nicolás De La Cruz.

Desde la llegada de Coudet al banquillo, el volante uruguayo ha tenido una participación limitada en el equipo, acumulando apenas 65 minutos en cancha distribuidos en tres partidos: 18 minutos contra Sarmiento, 4 minutos frente a Estudiantes de Río Cuarto y 45 minutos ante Carabobo. Esta escasa participación refleja su posición actual dentro de la competencia interna y la decisión del entrenador de darle prioridad a otros jugadores.

La exclusión de De La Cruz del superclásico ya había sido una señal de que nadie tiene el lugar asegurado, y la reiteración de esta decisión confirma que el uruguayo debe esforzarse al máximo para ganarse un lugar en el once titular. En un contexto donde el equipo presenta una evidente falta de volantes centrales, la ausencia de De La Cruz resulta aún más significativa.

La decisión de Coudet de no convocarlo nuevamente, incluso ante la urgencia en esa posición, y de optar por un juvenil, demuestra que el entrenador prioriza a aquellos jugadores que mejor responden en los entrenamientos y en los partidos, sin importar su trayectoria o el dinero invertido en su contratación. Esta política de dar oportunidades a los jóvenes talentos puede ser vista como una apuesta arriesgada, pero también como una forma de revitalizar el equipo y darle una nueva dinámica.

La competencia interna se ha intensificado, y cada jugador debe demostrar su valía para ganarse la confianza del entrenador. La lista de convocados para el próximo partido no incluirá a Castaño, pero sí contará con la novedad de un mediocampista juvenil que puede desempeñarse tanto como cinco como como ocho.

Este joven futbolista se destaca por su inteligencia táctica, su capacidad para ocupar espacios con criterio y su precisión en la distribución del balón, cualidades que le han valido este inesperado llamado. Coudet busca alternativas y soluciones en todos los sectores del campo, y la inclusión de este juvenil es una muestra de su confianza en las nuevas generaciones.

La apuesta por la juventud puede ser un factor determinante para el futuro del equipo, ya que permite incorporar nuevos talentos y darle una nueva identidad al juego de River. La competencia interna se ha intensificado, y cada jugador debe demostrar su valía para ganarse la confianza del entrenador. La presencia de Franco Armani bajo los tres palos sigue siendo una garantía, y su experiencia y liderazgo son fundamentales para el equipo.

El capitán es un referente dentro y fuera del campo, y su influencia en el vestuario es innegable. La preparación para el partido en Brasil se lleva a cabo con máxima concentración y exigencia, buscando afinar los detalles tácticos y físicos que permitan obtener un resultado favorable. Coudet confía en sus jugadores y en la capacidad del equipo para superar las adversidades y alcanzar los objetivos planteados.

La afición espera ansiosamente un nuevo festejo en el Monumental, y el equipo está dispuesto a dar lo mejor de sí para cumplir con las expectativas





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