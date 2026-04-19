Coudet Excluye a Kevin Castaño del Superclásico: Un Mensaje Claro Sobre su Presente en River

La sorpresiva marginación de Kevin Castaño de la lista de convocados para el Superclásico frente a Boca Juniors pone en evidencia el bajo momento del mediocampista colombiano en River Plate. Pese a ser una de las inversiones más fuertes del club, su rendimiento no ha logrado consolidarse, quedando relegado en la consideración del entrenador Eduardo Coudet, incluso en partidos de alta exigencia.

La sorpresiva exclusión de Kevin Castaño de la lista de convocados para el Superclásico ante Boca Juniors ha generado revuelo en el entorno de River Plate . La decisión del entrenador Eduardo Coudet de dejar fuera al mediocampista colombiano, quien venía siendo titular en partidos recientes como el encuentro de Copa Sudamericana frente a Blooming, pone de manifiesto la compleja situación que atraviesa el jugador dentro del plantel. Ni siquiera la suplencia le fue otorgada para un duelo de tan alta trascendencia, lo que subraya su actual papel secundario en la consideración del técnico.

La llegada de Castaño al club se presentó como una inversión significativa, con un desembolso cercano a los 14 millones de dólares, consolidándolo como una de las adquisiciones más relevantes en los últimos mercados de pases. Sin embargo, las expectativas puestas en su rendimiento no se han visto cumplidas de manera consistente, y su protagonismo en el equipo ha ido menguando paulatinamente. Este declive en su participación comenzó a evidenciarse en la recta final del ciclo de Marcelo Gallardo, donde ya se vislumbraba una disminución en su peso específico dentro de las alineaciones. Con el cambio de cuerpo técnico, lejos de revertir esta tendencia, su situación se agravó, quedando relegado en la rotación habitual de jugadores.

Bajo la dirección de Coudet, los minutos de juego para Castaño han sido escasos. La determinación de prescindir de él incluso desde el banco de suplentes en un encuentro de la magnitud del Superclásico, envía una señal inequívoca sobre su posición actual en la jerarquía del equipo. En un contexto donde cada detalle es crucial y cada partido representa una prueba de fuego, esta medida resalta la distancia que lo separa de ser un jugador clave para el entrenador.

El duelo entre River Plate y Boca Juniors, uno de los más esperados del calendario futbolístico argentino, se disputará este domingo a las 17 horas en el estadio Monumental. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, y ambos conjuntos buscarán imponer su estilo y llevarse la victoria en un enfrentamiento históricamente cargado de intensidad y rivalidad. La alineación tentativa de River Plate para este importante compromiso incluiría a: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

El historial de enfrentamientos entre estos dos gigantes del fútbol argentino es extenso y reñido, con un total de 266 partidos disputados a lo largo de la historia en diversas competiciones de AFA, copas nacionales e internacionales. Boca Juniors lidera el historial con 93 victorias, mientras que River Plate suma 88 triunfos, y en 85 ocasiones el resultado fue un empate, lo que demuestra la paridad y la rivalidad que caracterizan a este clásico





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