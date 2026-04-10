Coudet evalúa variantes y rotaciones en River antes del duelo clave contra Racing

El entrenador de River Plate, Eduardo Coudet, aún no ha definido el equipo para el próximo partido contra Racing. Se enfoca en evaluar las cargas físicas y posibles rotaciones, tras el desgaste del equipo en Bolivia. La gestión de energías y la lectura del momento de cada jugador serán clave para afrontar un calendario exigente. La incertidumbre rodea la formación titular, pero la estrategia de Coudet es clara: gestionar cuidadosamente las cargas y las energías de sus jugadores.

El entrenador aún no ha definido el equipo y se toma estos días para evaluar variantes, cargas físicas y posibles rotaciones. La práctica vespertina en el Camp de River dejó algunas señales, aunque ninguna certeza. Tal como estaba previsto, los futbolistas que sumaron la totalidad de los minutos en Bolivia trabajaron con una carga menor, en una jornada que apuntó más a la recuperación que a la exigencia.

La jornada se completó con ejercicios específicos de defensa y ataque, antes de cerrar con trabajos de fútbol en espacios reducidos, organizados en distintos bloques que permitieron mantener la intensidad sin sobrecargar a los futbolistas.\Lejos de parar un equipo tentativo, Coudet priorizó mantener a todos activos, con ejercicios dinámicos y rotaciones constantes que hicieron difícil sacar conclusiones. La decisión no es casual: el entrenador sabe que deberá administrar energías tras el desgaste que implicó jugar en un campo pesado en Bolivia, donde el equipo sintió el esfuerzo tanto físico como mental. En ese sentido, no se descarta que algunos habituales titulares puedan comenzar desde el banco, mientras que otros jugadores con menos minutos tengan la oportunidad de sumar desde el arranque. Todo dependerá de cómo evolucionen en las próximas horas y de las evaluaciones que el cuerpo técnico realice en la previa del partido. Eduardo Coudet en el Camp. Prensa River. La incertidumbre rodea la formación titular, pero la estrategia de Coudet parece clara: gestionar cuidadosamente las cargas y las energías de sus jugadores para afrontar un calendario apretado y exigente. El objetivo es mantener la competitividad en todas las competiciones y evitar lesiones que puedan afectar el rendimiento del equipo a largo plazo. La gestión de los minutos de juego y las rotaciones se perfilan como elementos clave para lograr este objetivo. La meticulosidad en la planificación y la comunicación constante con los jugadores son fundamentales para implementar una estrategia efectiva. El cuerpo técnico está evaluando exhaustivamente el estado físico y mental de cada jugador para tomar las decisiones más acertadas.\Así, River transita un tramo clave de la temporada, donde cada decisión puede tener impacto inmediato. Con varios frentes abiertos y un calendario exigente, la gestión de cargas y la lectura fina del momento de cada jugador serán determinantes. Por ahora, en Ezeiza no hay equipo confirmado, pero sí una certeza: Coudet se tomará hasta el último momento para definir cómo enfrentar a Racing en un duelo que puede marcar el pulso de este abril cargado de desafíos. La expectativa crece a medida que se acerca el encuentro. Los aficionados y la prensa deportiva siguen de cerca cada movimiento del equipo, buscando pistas sobre la alineación titular y la estrategia que empleará Coudet. La tensión aumenta, pero la confianza en el entrenador y en la plantilla es alta. La afición espera un partido emocionante y un resultado positivo que fortalezca las aspiraciones del equipo en las diferentes competiciones. La preparación minuciosa y la determinación de los jugadores son los pilares sobre los que se sustenta la esperanza de un buen desempeño





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