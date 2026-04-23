Coudet espera recuperaciones clave para River de cara a los playoffs, Driussi aún ausente

Eduardo Coudet aguarda el regreso de varios jugadores importantes para fortalecer el equipo de River Plate en la recta final del torneo y los playoffs, aunque Lucas Driussi continuará ausente por lesión. Se evalúa el regreso del capitán y otros futbolistas en los próximos partidos.

Eduardo Coudet , el director técnico de River Plate , visualiza con optimismo el regreso de varios jugadores fundamentales para afrontar la recta final del torneo y los cruciales playoffs que se avecinan.

Sin embargo, la situación de Lucas Driussi representa una baja sensible, ya que su lesión lo mantendrá fuera de las canchas por varias semanas más, complicando los planes del entrenador. La recuperación de estos futbolistas es vital para fortalecer el equipo y afrontar los desafíos venideros con la mayor competitividad posible. Coudet ha estado monitoreando de cerca la evolución de cada uno, buscando el momento adecuado para reincorporarlos al once titular sin arriesgarse a recaídas.

La prioridad es contar con un plantel completo y en óptimas condiciones físicas para disputar los partidos más importantes de la temporada. Uno de los jugadores que genera mayor expectativa es el capitán, quien ha tenido un comienzo de año complicado marcado por las lesiones. Inicialmente, sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias jornadas.

Tras su reaparición en la sexta fecha, una inflamación del tendón de Aquiles en la misma pierna lo obligó a iniciar un tratamiento específico en la zona de la pantorrilla. Afortunadamente, el capitán ya se entrena con normalidad y ha recibido el alta médica.

No obstante, la falta de ritmo de juego es una preocupación para Coudet, quien evalúa cuidadosamente si incluirlo en la convocatoria para el partido contra Aldosivi o si postergar su regreso para permitirle recuperar plenamente su forma física. La decisión final dependerá de cómo responda el jugador en los entrenamientos y de la necesidad del equipo en el encuentro. Coudet no quiere apresurar su regreso y prefiere asegurar que esté al 100% para evitar futuras complicaciones.

Por otro lado, otro jugador que se encuentra en proceso de recuperación es el mediocampista, quien sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral medio de la rodilla derecha durante el partido ante Carabobo. Esta lesión muscular lo ha mantenido alejado de las canchas, impidiéndole estar disponible tanto para el encuentro contra Boca como para el próximo partido contra Aldosivi y Atlético Tucumán.

A pesar de ello, la evolución del jugador es favorable y, al igual que el capitán, se espera que pueda regresar a la actividad en las próximas semanas. El pronóstico indica que podría estar disponible para las últimas dos fechas de la Copa Sudamericana, lo que sería una gran noticia para el equipo. En el ámbito local, su regreso podría ser clave para el Superclásico, uno de los partidos más importantes del año.

Coudet confía en que, con el tratamiento adecuado y el esfuerzo del jugador, pueda superar la lesión y volver a mostrar su nivel habitual. La recuperación de estos jugadores clave es fundamental para fortalecer el equipo y afrontar los desafíos venideros con la mayor competitividad posible. El cuerpo técnico trabaja en conjunto con el departamento médico para asegurar que cada jugador reciba la atención necesaria y pueda regresar a las canchas en óptimas condiciones.

La paciencia y la prudencia son claves en este proceso, ya que se busca evitar recaídas y asegurar que los jugadores puedan rendir al máximo nivel





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