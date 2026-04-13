Coudet destaca la victoria de River ante Racing pero apunta a la mejora continua

Eduardo Coudet valora el triunfo de River Plate sobre Racing, pero enfatiza la necesidad de mejorar el rendimiento del equipo, especialmente de cara a los próximos desafíos del Torneo Apertura y el Superclásico. El entrenador celebra la recuperación de Facundo Colidio y anuncia cambios en el equipo para el encuentro contra Carabobo.

Eduardo Coudet celebró la victoria de River Plate frente a Racing Club en el clásico, pero no se conformó, dejando claro que aún hay mucho por mejorar en el rendimiento del equipo. El entrenador del Millonario, en su regreso al Cilindro, se llevó tres puntos fundamentales que aseguraron su paso a los octavos de final del Torneo Apertura , pero mantuvo una postura crítica y constructiva, señalando áreas donde el equipo puede potenciar su juego.

Coudet expresó su satisfacción por el resultado, el cual se concretó con goles de Sebastián Driussi y Facundo Colidio, resaltando la importancia de sumar victorias para facilitar las correcciones necesarias. La solidez defensiva y la capacidad de aprovechar los errores de Racing fueron claves para el triunfo, pero el entrenador enfatizó que el equipo debe seguir trabajando para alcanzar su máximo potencial. La victoria, además de asegurar un lugar en la siguiente fase del torneo, representa un impulso anímico crucial de cara a los próximos desafíos. El Chacho Coudet se refirió específicamente a la notable recuperación del delantero Facundo Colidio, quien ha mostrado un rendimiento ascendente y ha logrado convertir goles en dos partidos consecutivos, rompiendo una sequía de casi nueve meses sin marcar. El entrenador expresó su confianza en el jugador, manifestando que nunca dudó de su capacidad para recuperarse y destacar en su posición. Coudet destacó la importancia de la paciencia y el trabajo constante para que los jugadores alcancen su mejor nivel, y celebró el esfuerzo de Colidio por superar las dificultades y volver a ser determinante en el ataque del equipo. Esta recuperación individual se suma al buen funcionamiento general del equipo, lo que genera expectativas positivas de cara a los futuros encuentros. La confianza en el plantel y la planificación estratégica del entrenador parecen estar dando sus frutos, consolidando a River Plate como un contendiente serio en el torneo. Adicionalmente, Coudet confirmó que para el próximo encuentro contra Carabobo, a disputarse en el Estadio Monumental, el equipo presentará algunas modificaciones en su alineación titular. Con el objetivo de dar descanso a jugadores clave y optimizar su rendimiento de cara al Superclásico, el entrenador planea incluir varios suplentes en el once inicial. Esta estrategia demuestra la importancia que Coudet otorga a la rotación de la plantilla y a la gestión del esfuerzo físico de los futbolistas. La decisión refleja la planificación a largo plazo del entrenador, quien busca mantener a todos los jugadores en óptimas condiciones físicas y mentales para afrontar los desafíos que se avecinan. El retorno de Coudet al Estadio Presidente Perón, donde cosechó importantes éxitos como entrenador de Racing, fue un momento especial, y el entrenador no dudó en expresar su gratitud hacia el club. La victoria ante Racing no solo representa un triunfo deportivo, sino también un triunfo emocional para el entrenador, que regresa al lugar donde dejó una huella imborrable. Coudet, a pesar de la alegría por el resultado, mantuvo la mirada puesta en el futuro y en la necesidad de seguir trabajando para mejorar el desempeño del equipo





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