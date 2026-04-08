Coudet define el once inicial de River Plate para el debut en Copa Sudamericana

Eduardo Coudet prepara el equipo de River Plate que buscará un inicio victorioso en la Copa Sudamericana, a pesar de las bajas por sanción y la incertidumbre en algunas posiciones clave. Análisis de la formación, jugadores disponibles y las posibles variantes para el encuentro contra Blooming.

Eduardo Coudet ya está enfocado en la formación que utilizará para iniciar con el pie derecho en el próximo encuentro. Tras un comienzo impecable en cuanto a resultados, obteniendo victorias en todos los partidos disputados, el director técnico podrá contar con jugadores que se habían recuperado de lesiones, aunque deberá prescindir de dos futbolistas que arrastran sanciones.

La prioridad para el Chacho es que no podrá contar con Maximiliano Salas ni con Marcos Acuña, ambos sancionados por expulsiones en participaciones internacionales anteriores, por lo que no estarán disponibles. Es importante destacar que ninguno de los dos jugó minutos en la victoria 3-0 frente a Belgrano; Salas observó el partido desde el banquillo y Acuña acumulaba cinco tarjetas amarillas. Aunque el equipo de Núñez no pudo realizar la práctica de fútbol programada para el día previo al partido debido a las condiciones climáticas adversas, Coudet ya tiene claro que el once inicial que presentará en Bolivia será muy similar a la base que ha venido jugando en los encuentros previos. Santiago Beltrán, mientras que la línea defensiva volvería a estar compuesta por Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro RIvero y Matías Viña. El entrenador tendrá a su disposición como alternativas a Germán Pezzella, ya recuperado, y a Tobías Ramírez, recién llegado procedente de Argentinos Juniors. En el centro del campo, el doble pivote conformado por volvería a ser titular, aunque la incertidumbre reside en quién completará la medular, si Juan Fernando Quintero o Tomás Galván. Sebastián Driussi y Facundo Colidio parecen tener asegurada su presencia debido a su excelente desempeño en el último partido, mientras que Coudet deberá decidir si alinear desde el inicio a , que entrenó de forma diferenciada el martes a causa de un golpe que le impidió finalizar el encuentro contra el Pirata. La probable alineación de River contra Blooming, en el marco de la Copa Sudamericana





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