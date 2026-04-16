Coudet defiende equipo alternativo y apunta al Superclásico: La victoria era prioritaria

Eduardo Coudet, entrenador de River Plate, explica la estrategia de utilizar un equipo alternativo antes del Superclásico contra Boca Juniors, priorizando la victoria y el descanso de jugadores clave, aunque reconoce la necesidad de mejorar el juego colectivo. El Chacho comparte su experiencia y expectativas para el crucial encuentro.

River Plate se prepara para el Superclásico frente a Boca Juniors con un equipo alternativo en mente, una estrategia que Eduardo Coudet , director técnico del Millonario, defendió tras la reciente victoria. A pesar de reconocer que el rendimiento futbolístico del equipo alternativo aún presenta aspectos a mejorar, el Chacho destacó la importancia de haber conseguido el triunfo, especialmente al estar a las puertas de un partido tan trascendental como el que enfrentarán el domingo.

El entrenador enfatizó que la prioridad era ganar, lo cual se logró a pesar de las numerosas modificaciones respecto al encuentro anterior.

Coudet admitió que el funcionamiento del equipo fue complicado, pero contextualizó la situación al señalar la proximidad de la final del domingo contra Boca, la verdadera meta del plantel.

Para Coudet, la victoria es prioritaria ante Boca, aunque reconoció que la forma de juego es un aspecto preponderante en la filosofía de River.

Explicó que el partido actual fue considerado un encuentro desvirtuado, por lo que se optó por alinear jugadores que se encontraban en buena condición física y sin el desgaste de encuentros previos. La intención era asegurar que el equipo desarrollara un juego directo y predecible, reconociendo que desde la forma colectiva el equipo no está mostrando su mejor versión.

Sin embargo, la importancia de la manera de jugar en River es innegable, pero el enfoque principal en este momento está puesto en el inminente Superclásico.

Consultado sobre su estado anímico y su experiencia personal de cara al Superclásico, Coudet, con su característico estilo, respondió con una amplia sonrisa. Rememoró sus propias vivencias como jugador en este tipo de partidos, subrayando la singularidad de la semana previa y la intensidad que envuelve el encuentro. El entrenador anticipó que los días venideros serán distintos, ya que la victoria obtenida era crucial para posicionarse como líderes del grupo, lo cual también representa un objetivo importante para el club. Expresó que siente una mezcla de ansiedad y expectación, diferenciando su rol actual como entrenador del que tuvo como jugador.

El técnico resaltó que estos partidos son determinantes y que el equipo llega en un buen momento, habiendo ganado seis de los últimos siete encuentros, lo que indica que las cosas van bien. Destacó la naturaleza especial de estos encuentros y la forma en que serán vividos por el plantel, reconociendo la magnitud que tienen para los hinchas.

Coudet se mostró confiado en que el equipo llegará en óptimas condiciones al domingo y expresó su deseo de que sea un gran partido, y sobre todo, que River pueda ofrecer un encuentro completo y una victoria para la afición.

El planteamiento de un equipo alternativo responde a una estrategia meditada, donde el desgaste físico de los jugadores fue un factor determinante en la elección. Coudet busca mantener a sus futbolistas en la mejor forma posible para afrontar el Superclásico con las máximas garantías. La victoria en sí misma, independientemente de la fluidez del juego, fue un objetivo cumplido que aporta tranquilidad y confianza al grupo.

No obstante, el foco principal de Coudet reside en la mejora del rendimiento colectivo, entendiendo que la forma en River Plate es un pilar fundamental de su identidad. La gestión de la plantilla, alternando jugadores y dosificando esfuerzos, es una táctica recurrente para asegurar la competitividad en todas las competiciones.

El DT sabe que la exigencia en River es máxima y que cada partido, especialmente los clásicos, se vive con una intensidad particular. La suma de victorias consecutivas, a pesar de las rotaciones, demuestra la profundidad y calidad del plantel, factores clave para afrontar la recta final de la temporada.

La experiencia de Coudet como jugador le otorga una perspectiva única sobre la psicología de un Superclásico, permitiéndole transmitir al grupo la importancia de este duelo y la necesidad de un rendimiento óptimo.

La ambición de River Plate, como siempre, se centra en la victoria y en la gloria, y el Superclásico representa una oportunidad inmejorable para reafirmar su supremacía y brindar una alegría a su fiel hinchada. La combinación de resultados positivos y un deseo ferviente de protagonismo sitúan al equipo en una posición favorable para afrontar uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico argentino





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