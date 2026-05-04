Coudet Asume la Responsabilidad Tras la Derrota y Exige un River a la Altura

Eduardo 'Chacho' Coudet se mostró muy crítico con el rendimiento de River tras la derrota ante Atlético Tucumán, asumiendo la responsabilidad total y exigiendo un cambio de actitud y juego para satisfacer a la hinchada.

Una dura derrota en el cierre de la fase regular de la Zona B ha generado una profunda reflexión por parte de Eduardo 'Chacho' Coudet, quien asumió la total responsabilidad por el rendimiento decepcionante de su equipo en la conferencia de prensa posterior al partido.

A pesar de haber finalizado en el segundo puesto del grupo y de ostentar un registro estadístico favorable desde su llegada en reemplazo de Marcelo Gallardo, Coudet no se escondió ante las críticas y fue contundente en su autoevaluación. Interrumpió incluso la pregunta de un periodista para expresar su descontento: 'Para mí me pareció malísima'. La honestidad brutal del entrenador fue palpable al admitir que 'No hemos jugado bien, está claro'.

Su principal preocupación radica en las sensaciones negativas transmitidas por el equipo, declarando: 'Hoy no me gustó, en especial las sensaciones que hemos transmitido. El máximo responsable soy yo, no he podido lograr hoy con el equipo transmitir buenas cosas'.

Coudet enfatizó la importancia de la proyección interna hacia el exterior, lamentando que en esta ocasión la dinámica se haya invertido: 'Uno siempre dice que tenemos que transmitir desde adentro a afuera, hoy han generado mucho más de afuera hacia adentro'. La derrota ante Atlético Tucumán, que llevaba 464 días sin celebrar una victoria como visitante, expuso una problemática más profunda en el juego de River.

Coudet reconoció que el equipo acumula 22 partidos sin poder remontar un resultado adverso, una estadística alarmante que lo obliga a replantearse la estrategia y el enfoque.

'No tenía ese dato, te soy sincero, de no dar vuelta los resultados', admitió. Sin embargo, insistió en la necesidad de volver a los fundamentos: 'Vamos a volver siempre a lo mismo'. El entrenador se mostró consciente de que la presión y la responsabilidad pueden estar afectando el desempeño de sus jugadores: 'Evidentemente desde esa soltura si nos supera la responsabilidad o nos supera algo, soy consciente que hemos modificado y hoy hubo varias modificaciones respecto al otro equipo'.

Su prioridad es clara: 'Es trabajar y tratar de que el equipo juegue bien al fútbol, es primordial y lo vengo resaltando constantemente. La forma acá es importante y uno las quiere conseguir y todavía no lo he logrado'. Coudet se mostró frustrado al observar que los resultados positivos no se traducen en un juego más fluido y liberado: 'El equipo podría estar más suelto por los resultados y parece al revés.

Nos cuesta, trataré de encontrarle la vuelta, sigo tratando de encontrarle la vuelta de por qué no fluye el fútbol desde la soltura, justamente por lo que veníamos hablando de los buenos resultados'. En un intento por levantar el ánimo del equipo, Coudet apeló al apoyo incondicional de la hinchada, reconociendo la deuda que tienen con ellos.

'Antes de salir teníamos la tranquilidad desde los resultados pero hay que trabajar, siempre dijo que soy el responsable y tengo que encontrarle la vuelta', afirmó. A pesar de la derrota, la estadística de Coudet como entrenador de River es positiva: ocho victorias, un empate y solo dos derrotas en 11 partidos.

Sin embargo, el entrenador no se conforma con los números y busca un juego más convincente. Coudet también reflexionó sobre su intento de conectar al equipo con el cántico de la gente, buscando un impulso anímico que no se materializó: 'Si vos mirás pedí como disculpas para ver si nos empujaban, estamos agradecidos y en deuda con la gente, por el contrario. Era como si enganchamos con ese tema que se prendía el Monumental.

Es como decir que no estamos mostrando un fútbol a la altura, ningún gesto. No sé si se tomó a mal pero era para ver si nos enganchábamos con el momento del tema pero no nos hemos enganchado'.

Finalmente, Coudet se mostró humilde y autocrítico: '¿Qué podemos reclamar? ¿Estás loco? Imposible reclamar. Es tratar desde ahí que la señal se entienda y a veces cada uno lo puede interpretar pero es un pedido de disculpas.

Perdón pero de ningún lado reclamaría ni pediría nada. Sé cómo es acá y tenemos que transmitir mucho más desde lo futbolístico, acá quieren ver a River, lo quiere ver ganar'





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