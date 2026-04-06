Coudet analiza el debut de los jóvenes: visión técnica y estrategia para el desarrollo en River

El entrenador de River, Eduardo 'Chacho' Coudet, explica su estrategia para el desarrollo de los juveniles, destacando el debut de Lautaro Pereyra y Juan Cruz Meza. Analiza las cualidades técnicas de los jóvenes, su potencial y cómo busca potenciarlos.

El análisis de Coudet sobre el debut de sus jóvenes promesas revela la impronta del entrenador. La apuesta por los juveniles se ha convertido en una característica clave en sus cuatro partidos al frente del equipo, sucediendo a Marcelo Gallardo. En la conferencia de prensa posterior al triunfo 3-0 contra Belgrano, Coudet dedicó tiempo a explicar su decisión de hacer debutar en Primera al volante ofensivo Lautaro Pereyra , de 17 años.

El técnico destacó su desempeño en Reserva, donde lo observó como segundo atacante, impresionándolo con su técnica y rapidez en la toma de decisiones. Coudet enfatizó el potencial de Pereyra, vislumbrando un futuro prometedor. Visualiza a Pereyra como un jugador que, a su destreza técnica, característica de las inferiores de River, pueda agregar fortaleza física, lo que le permitiría desempeñarse tanto por izquierda como segunda punta o media punta. El entrenador expresó su satisfacción por la positiva respuesta del joven, quien mostró un gran rendimiento y tuvo la oportunidad de participar en el juego. \Además, Coudet también se refirió al desempeño de Juan Cruz Meza, otro joven volante de 18 años, quien sumó ocho partidos en Primera. El entrenador valoró la capacidad de Meza para adaptarse a diferentes posiciones, destacando que su trabajo se centra en el posicionamiento táctico, ya que la calidad técnica ya la traen los jugadores. Coudet lo ve con potencial para desempeñarse como un clásico número 8, a pesar de que en ese partido jugó como doble 5. Este enfoque en la versatilidad y la adaptación posicional es clave en el desarrollo de los jóvenes. La estrategia de Coudet se centra en el desarrollo integral de los futbolistas jóvenes, combinando el trabajo técnico con la orientación táctica para potenciar su rendimiento y adaptarlos al ritmo exigente de la Primera División. \En cuanto al plan de trabajo general para los juveniles, Coudet explicó que su enfoque es guiar a los jugadores más jóvenes, que tienen menos tiempo de trabajo, en los movimientos y posicionamientos necesarios para que se adapten lo más rápido posible al ritmo de la Primera. El objetivo es acelerar su adaptación, entendiendo que el fútbol de élite exige un nivel de juego muy superior. Coudet busca pulir los detalles tácticos y potenciar las habilidades innatas de los jugadores formados en las inferiores del club. El entrenador enfatiza la importancia de la velocidad de adaptación y la capacidad de entender el juego en diferentes posiciones para lograr un desarrollo exitoso en el fútbol profesional. Su objetivo es preparar a estos jóvenes talentos para que puedan competir en el más alto nivel, aportando frescura y potencial al equipo





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