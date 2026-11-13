Cottolengo Don Orione: El Papa León XIV y la Crisis por Medicamentos

El Cottolengo Don Orione celebra la visita del Papa León XIV mientras enfrenta una crisis de medicamentos. El coordinador Fernando Montero anuncia acciones legales por falta de insumos del gobierno.

El Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, atraviesa una dualidad emocional y logística reciente. La visita del Papa León XIV al establecimiento dejó una huella profunda de solidaridad entre los residentes. Sin embargo, esta alegría choca con una crisis de subsistencia que persiste hace más de un año. La institución sigue sin recibir los medicamentos esenciales del gobierno nacional.

Fernando Montero, coordinador del centro, expresó su profunda decepción ante la falta de respuesta oficial. Asegura que las autoridades continúan sin entregar los insumos médicos necesarios. Ante esta indiferencia, Montero confirma que la institución está preparando una acción judicial para recuperar los fondos mediante un embargo. Esta sería la tercera medida de este tipo en la entidad.

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La Acción Legal por Insumos Médicos

La medida legal representa un paso extremo para una organización que ha intentado la vía administrativa repetidamente. Montero revela que los embargos previos fueron fundamentales para asegurar los recursos necesarios. Estos fondos permitieron cubrir el cuatrimestre que se extiende desde noviembre de 2025 hasta febrero de 2026. Sin embargo, la incertidumbre sobre el siguiente periodo sigue siendo una amenaza constante para la continuidad de los cuidados.

El coordinador destaca que la esperanza nunca se pierde, pero señala que no ha observado señales de cambio en la actitud gubernamental. La falta de entrega de medicamentos afecta a más de 400 internos que residen en el hogar. Muchos de estos residentes tienen discapacidades severas que les impiden realizar tareas básicas como comer solos. Necesitan atención personalizada las veinticuatro horas del día, lo que hace crítica la disponibilidad de estos insumos.

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Un Paradigma en la Visión de la Discapacidad

La presencia del Papa León XIV generó un impacto espiritual significativo dentro del centro. Montero describe que el Santo Padre recorrió el lugar solo, acompañado por él mismo durante el trayecto. La transmisión oficial no mostró estos momentos íntimos, limitándose a recortes publicados en la cuenta del Vaticano. La interacción directa con los internos dejó una impresión duradera en todos los presentes.

El Papa saludó a cada persona, se acercó a cada cama y preguntó por los nombres de los residentes. Dejó rosarios como regalo y recibió un mate de parte de una interna. Uno de los momentos más emotivos ocurrió con una residente llamada Luci. Al ver al Papa, gritó que lo extrañó mucho y le preguntó a qué hora llegó. Este tipo de conexión humana reemplazó la visión de patología por la de persona, un cambio de paradigma que Montero celebra con entusiasmo.

La Frase Que Conmovió al Establecimiento

El 9 de noviembre marcará un hito en la memoria del Cottolengo Don Orione. Miles de personas saludaron al Papa León XIV mientras entraba al santuario del establecimiento en Almirante Brown. El Papa oró frente a la bóveda donde descansa el corazón de San Luis Orione antes de dirigirse a los presentes. Su discurso contuvo una frase que resonó profundamente con los familiares y trabajadores del centro.

La afirmación del Papa de que las vidas de las personas con discapacidad son una bendición y no un peso para la sociedad tuvo un efecto restaurador. Montero explica que muchos internos se sentían como una carga para sus familias. El mensaje de abrazo y amor devolvió la dignidad a quienes han sido golpeados por la indiferencia social. Esta sensación de felicidad extrema contrasta con la realidad financiera que enfrenta la institución actualmente.

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El Impacto en la Legislación y el Futuro

La sensibilización generada por la visita podría traducirse en avances legislativos concretos. Montero destaca la importancia de la sanción de la Ley de Discapacidad que se debate actualmente en el Congreso. Aunque reconoce que la norma no recupera el treinta y cinco por ciento perdido en prestaciones entre 2024 y 2025, considera que es fundamental. La emergencia en discapacidad vencen en solo un mes, lo que aumenta la urgencia de resolver la situación.

Los testimonios de residentes como Marta y Norma demostraron que las personas con discapacidad tienen historias y fortalezas. Montero critica la tendencia de reducir a las personas a sus diagnósticos, como el síndrome de Down. Aboga por una visión donde la persona reemplace a la patología en el discurso público. El coordinador espera que esta nueva mirada se refleje en políticas públicas tangibles que garanticen los recursos necesarios para el futuro cercano.