Coto y Carrefour lanzan ofertas agresivas en televisores con cuotas sin interés para el Mundial 2026

Dos supermercados argentinos compiten por captar la demanda de televisores antes del Mundial 2026, ofreciendo cuotas sin interés, descuentos de hasta 48% y envío gratis en modelos grandes. La promoción incluye marcas como Samsung, LG, Philips y BGH, con precios que van desde $20.299 hasta $6.634.519.

La proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha desatado una fuerte demanda de televisores, ya que millones de espectadores se preparan para seguir los partidos en estadios, bares, restaurantes o desde casa.

En un contexto económico donde el consumo aún no se recupera plenamente, los comercios han lanzado agresivas promociones para atraer clientes. Dos supermercados argentinos, Coto y Carrefour, han destacado con ofertas que incluyen cuotas sin interés y descuentos significativos en una amplia gama de modelos.

Las promociones, vigentes entre el 29 de mayo y el 4 de junio, cubren desde Smart TV de 32 pulgadas con Android TV hasta pantallas de 83 pulgadas con tecnología OLED y resolución 4K. Entre las oportunidades más notorias se encuentran un Smart TV THS de 32" con 12 cuotas sin interés de $20.299, un BGH de 43" en 12 cuotas de $31.499 y un Noblex de 43" en 12 cuotas de $32.999. Para pantallas mayores, los precios mensuales incluyen un Philips de 55" 4K a $56.499, un TCL de 55" 4K a $65.999, un BGH de 60" 4K a $73.999, un Samsung QLED de 65" a $116.499 y un Philips Ambilight de 70" a $118.999.

Como valor agregado, la compra de ciertos modelos THS o Top House incluye una pelota o un soporte para TV sin costo adicional. Otras ofertas relevantes son un Hyundai de 32" HD Android TV con 48% de descuento a $254.999, un Hyundai de 43" Full HD Android TV con 46% de descuento a $456.164, y un Telefunken de 32" Android TV a $279.999.

En el segmento premium, sobresalen un BGH de 60" UHD Google TV con 6 cuotas sin interés a $1.289.999, un Hyundai de 65" 4K UHD Android TV con 12 cuotas sin interés a $1.619.999, un Samsung Crystal UHD de 75" con 42% de descuento a $2.279.999, y un OLED AI de 83" a $6.634.519. Varios modelos superiores a 50 pulgadas ofrecen envío gratuito a domicilio, reforzando el atractivo de la campaña.

La estrategia busca capitalizar el impulso generado por el evento deportivo, combinando financiación accesible y descuentos directos para incentivar la compra de equipos de mayor tamaño y calidad de imagen





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