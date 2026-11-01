COTO ofrece hasta 12 cuotas sin interés y 40% de descuento en electrodomésticos

COTO extiende beneficios en electrodomésticos hasta el 1 de noviembre. Aprovecha hasta 12 cuotas sin interés con bancos o 40% de descuento al contado en refrigeradoras, aires acondicionados y más.

La llegada de los meses más cálidos suele anticipar algunas decisiones dentro del hogar. La necesidad de mejorar la ventilación, reemplazar un equipo antiguo o resolver el funcionamiento de un electrodoméstico puede llevar a adelantar compras que habían quedado pendientes. El momento de realizar esas compras también está condicionado por el costo y las posibilidades de financiación.

Beneficios en electrodomésticos hasta el 1 de noviembre

Durante los últimos días de octubre, COTO reúne beneficios en diferentes categorías, con descuentos y cuotas sin interés que se mantienen hasta el domingo 1 de noviembre. Las alternativas de financiación abarcan productos de uso cotidiano como heladeras, lavarropas, aires acondicionados, termotanques, cocinas y lavavajillas. En estas categorías se puede acceder a hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos.

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También hay una opción de hasta 20% de descuento en un pago exclusivo con Comunidad COTO. Además, existen determinados electrodomésticos seleccionados con hasta 40% de descuento en un pago utilizando efectivo, débito o crédito. Esta variedad de opciones permite a los consumidores elegir la vía que mejor se ajuste a sus necesidades financieras inmediatas.

Comparación de costos y medios de pago

La diferencia entre las opciones puede ser importante al momento de definir una compra de mayor valor. En estos casos, mirar únicamente el porcentaje de descuento no siempre alcanza. También resulta necesario considerar el precio final, el medio de pago y si las cuotas son realmente sin interés. La comparación permite determinar qué alternativa se adapta mejor al presupuesto disponible.

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Es fundamental analizar la totalidad del costo para evitar sorpresas. Muchas veces, un descuento aparente sobre el precio etiquetado puede verse compensado por cargos adicionales o por la ausencia de beneficios en el financiamiento. Los clientes deben verificar las condiciones específicas de cada línea de productos antes de tomar la decisión final.

Impacto del calor en las prioridades de consumo

El calor también cambia las prioridades de compra. Entre las categorías que pueden ganar protagonismo con el cambio de temperatura aparecen los productos de ventilación. En este segmento, la promoción contempla 20% de descuento y seis cuotas sin interés con todos los bancos. Esta es una alternativa para quienes buscan incorporar o renovar equipos antes del período de mayor calor.

Los televisores también forman parte de los beneficios vigentes. En todos los TV LED se ofrecen 12 cuotas sin interés con todos los bancos o 15% de descuento en un pago exclusivo con Comunidad COTO. La variedad de productos incluidos permite observar cómo las decisiones de compra del hogar no dependen solamente de una necesidad puntual.

Condiciones variables y supervisión editorial

El momento del año, el estado de los equipos y las condiciones de financiación pueden combinarse y acelerar una renovación que hasta pocas semanas atrás podía esperar. Los beneficios se encuentran vigentes hasta el domingo 1 de noviembre. Para cada categoría, las condiciones varían según el medio de pago y la promoción disponible, por lo que revisar esos detalles antes de comprar permite conocer el alcance real de cada alternativa.

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Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista. Los consumidores deben mantenerse atentos a los plazos finitos de las promociones para asegurar que pueden aprovechar los términos de financiamiento más favorables antes de que expiren los beneficios ofrecidos por el minorista.