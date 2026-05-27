Cotizaciones del dólar hoy: oficial, blue, mayorista, MEP, CCL y cripto

Resumen de los distintos tipos de cambio del dólar en Argentina, incluyendo cotizaciones, restricciones y recargos.

El mercado cambiario argentino presenta múltiples cotizaciones del dólar según el canal de operación. El dólar oficial, también conocido como dólar bancario, se consigue sin restricciones en los bancos y casas de cambio, pero los consumos en el exterior con tarjeta de crédito o débito tienen un recargo del 30% correspondiente al impuesto PAIS y una percepción del 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

Esta brecha entre el oficial y el paralelo incentiva la búsqueda de alternativas como el dólar blue, que se negocia en el mercado informal y suele tener un precio más elevado. El dólar mayorista es el tipo de cambio que rige en el segmento donde intervienen el Banco Central (BCRA), empresas, bancos y exportadores de granos.

En lo que va del año, el BCRA acumula compras netas por US$ 2.712 millones, lo que refleja una intervención activa para contener la volatilidad. Por otro lado, el dólar contado con liquidación (CCL) permite a los inversores comprar títulos públicos en pesos y venderlos en dólares en el exterior, obteniendo divisas para atesoramiento o giros al extranjero. Su cotización suele ser la más alta del mercado financiero.

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) es similar al CCL pero las divisas quedan en el país. Se obtiene mediante la compraventa de bonos como el AL30 o el GD30.

Finalmente, el ecosistema cripto ofrece cotizaciones variables según la plataforma: exchanges como Binance, Ripio o Lemon Cash tienen sus propios precios para el stablecoin USDT, que funciona como dólar digital. Estas cotizaciones suelen alinearse con el CCL o el blue dependiendo de la oferta y demanda en cada billetera virtual. En resumen, el tipo de cambio en Argentina es un mosaico de valores que reflejan la complejidad de la economía local, con brechas significativas entre el oficial y los paralelos





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