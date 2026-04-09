Head Topics

Cotización del Dólar y Panorama Financiero: Actualización Minuto a Minuto

Economía News

Cotización del Dólar y Panorama Financiero: Actualización Minuto a Minuto
DólarCotizaciónArgentina
📆4/9/2026 12:52 PM
📰clarincom
114 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 77% · Publisher: 94%

Seguimiento en tiempo real de las cotizaciones del dólar oficial y blue en Argentina, junto con un análisis de los mercados internacionales y criptomonedas. Información detallada sobre el impacto de las fluctuaciones cambiarias y el panorama financiero global.

El precio del dólar oficial inicia este jueves 9 de abril en $1.410 para la venta, según las pizarras del Banco Nación. Paralelamente, el dólar blue arranca la jornada en $1.390 en el mercado informal. Mantente informado minuto a minuto sobre las fluctuaciones cambiarias en esta cobertura especial de Clarín, donde te proporcionamos la información más reciente y relevante sobre las cotizaciones del dólar y otros activos financieros.

La volatilidad del mercado argentino exige una constante actualización y análisis detallado para comprender las tendencias y tomar decisiones informadas.\En el ámbito bursátil internacional, observamos movimientos significativos. El índice DAX 30 de la Bolsa de Frankfurt experimenta una caída del 0.85% este jueves 9 de abril, situándose en los 23.810,49 puntos. Asimismo, la Bolsa de Londres también registra un descenso, con el índice FTSE 100 retrocediendo el 0.23% y ubicándose en las 10.580,46 unidades. Estos datos reflejan la sensibilidad de los mercados globales a diversos factores económicos y geopolíticos, impactando directamente en la confianza de los inversores. La evaluación de estos indicadores es crucial para entender el panorama financiero global y su influencia en el mercado local. Por otra parte, el Bitcoin muestra una tendencia alcista, con un aumento del 0.26% este jueves, cotizando a US$71.250. El denominado 'dólar cripto' también presenta fluctuaciones, experimentando una caída del 0.33% y cotizando a $147.722. Además, la Bolsa de Tokio cierra con una baja del 0.73% en su índice Nikkei, finalizando en los 55.895,32 puntos. Estos datos, junto a la evolución del dólar oficial y blue, conforman un mosaico informativo esencial para el seguimiento de la economía.\Soy Guillermo Feres Castillo y, a partir de este instante, te mantendré al tanto de todas las novedades y actualizaciones sobre las cotizaciones del dólar en Argentina y su impacto en el contexto económico general. La información precisa y oportuna es fundamental para navegar en este entorno dinámico y cambiante. Continuaremos monitoreando de cerca la evolución de las variables económicas, desde los mercados internacionales hasta las fluctuaciones de las criptomonedas, para brindarte una visión completa y actualizada. La coyuntura económica actual exige un análisis constante y una comprensión profunda de las tendencias. El objetivo es ofrecerte una guía clara y precisa para que puedas tomar decisiones informadas y estar al día con los acontecimientos que definen el panorama financiero del momento. Acompáñame en esta cobertura minuto a minuto, donde desglosaremos cada detalle para que no te pierdas nada y puedas entender los movimientos del mercado

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

clarincom /  🏆 3. in AR

Dólar Cotización Argentina Mercado Finanzas Bitcoin Bolsa Economía

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombia vs. Chile en vivo: seguí el partido minuto a minutoColombia vs. Chile en vivo: seguí el partido minuto a minutoColombia vs. Chile juegan por la grupo a - fecha 3 de Sub 17 CONMEBOL. Seguilo en vivo, minuto a minuto.
Read more »

PSG vs. Liverpool, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minutoPSG vs. Liverpool, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minutoTras la eliminación del año pasado, el equipo inglés busca tomarse revancha ante un París que llega como campeón vigente y con una identidad consolidada en Europa.
Read more »

Mauro González sobre la actividad industrial: “Cada 10 máquinas solamente hoy están funcionando 3'Mauro González sobre el panorama de la industria
Read more »

Bolivia vs. Perú en vivo: seguí el partido minuto a minutoBolivia vs. Perú en vivo: seguí el partido minuto a minutoBolivia vs. Perú juegan por la grupo b - fecha 3 de Sub 17 CONMEBOL. Seguilo en vivo, minuto a minuto.
Read more »

Kicillof extiende cobertura de vacantes judiciales y busca apoyo financieroKicillof extiende cobertura de vacantes judiciales y busca apoyo financieroEl gobernador Axel Kicillof se enfrenta a obstáculos en la cobertura de vacantes en la Corte y solicita respaldo a Javier Milei para obtener fondos. Además, el texto aborda la reducción de frecuencias en servicios públicos y el impacto en el turismo bonaerense, junto con conflictos laborales en el sector del transporte.
Read more »

Toluca FC vs. LA Galaxy en vivo: seguí el partido minuto a minutoToluca FC vs. LA Galaxy en vivo: seguí el partido minuto a minutoToluca FC vs. LA Galaxy juegan por la llave 1 de Liga de campeones. Seguilo en vivo, minuto a minuto.
Read more »



Render Time: 2026-04-11 03:53:19