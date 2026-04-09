Cotización del Dólar y Panorama Financiero: Actualización Minuto a Minuto

Seguimiento en tiempo real de las cotizaciones del dólar oficial y blue en Argentina, junto con un análisis de los mercados internacionales y criptomonedas. Información detallada sobre el impacto de las fluctuaciones cambiarias y el panorama financiero global.

El precio del dólar oficial inicia este jueves 9 de abril en $1.410 para la venta, según las pizarras del Banco Nación. Paralelamente, el dólar blue arranca la jornada en $1.390 en el mercado informal. Mantente informado minuto a minuto sobre las fluctuaciones cambiarias en esta cobertura especial de Clarín, donde te proporcionamos la información más reciente y relevante sobre las cotizaciones del dólar y otros activos financieros.

La volatilidad del mercado argentino exige una constante actualización y análisis detallado para comprender las tendencias y tomar decisiones informadas.\En el ámbito bursátil internacional, observamos movimientos significativos. El índice DAX 30 de la Bolsa de Frankfurt experimenta una caída del 0.85% este jueves 9 de abril, situándose en los 23.810,49 puntos. Asimismo, la Bolsa de Londres también registra un descenso, con el índice FTSE 100 retrocediendo el 0.23% y ubicándose en las 10.580,46 unidades. Estos datos reflejan la sensibilidad de los mercados globales a diversos factores económicos y geopolíticos, impactando directamente en la confianza de los inversores. La evaluación de estos indicadores es crucial para entender el panorama financiero global y su influencia en el mercado local. Por otra parte, el Bitcoin muestra una tendencia alcista, con un aumento del 0.26% este jueves, cotizando a US$71.250. El denominado 'dólar cripto' también presenta fluctuaciones, experimentando una caída del 0.33% y cotizando a $147.722. Además, la Bolsa de Tokio cierra con una baja del 0.73% en su índice Nikkei, finalizando en los 55.895,32 puntos. Estos datos, junto a la evolución del dólar oficial y blue, conforman un mosaico informativo esencial para el seguimiento de la economía.\Soy Guillermo Feres Castillo y, a partir de este instante, te mantendré al tanto de todas las novedades y actualizaciones sobre las cotizaciones del dólar en Argentina y su impacto en el contexto económico general. La información precisa y oportuna es fundamental para navegar en este entorno dinámico y cambiante. Continuaremos monitoreando de cerca la evolución de las variables económicas, desde los mercados internacionales hasta las fluctuaciones de las criptomonedas, para brindarte una visión completa y actualizada. La coyuntura económica actual exige un análisis constante y una comprensión profunda de las tendencias. El objetivo es ofrecerte una guía clara y precisa para que puedas tomar decisiones informadas y estar al día con los acontecimientos que definen el panorama financiero del momento. Acompáñame en esta cobertura minuto a minuto, donde desglosaremos cada detalle para que no te pierdas nada y puedas entender los movimientos del mercado





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