Cotización del dólar hoy: 17.3 pesos mexicanos, tendencia alcista de corto plazo

El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano se sitúa en 17.3 pesos este 3 de junio de 2026. Tras una semana con variación negativa del 35.71% y una caída anual de 718.69%, la moneda estadounidense muestra una ligera recuperación en los últimos diez días, con seis jornadas al alza. La volatilidad semanal es baja (4.20%), lo que sugiere estabilidad temporal.

En la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 3 de junio de 2026, el tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano se ubica en 17.3 pesos por unidad.

Durante la jornada anterior, la moneda estadounidense registró un máximo de 17.31 pesos y un mínimo de 17.29 pesos, lo que refleja una cotización estable dentro de un rango estrecho. En la última semana, el dólar ha mostrado una variación negativa del 35.71%, mientras que en el último año la caída acumulada asciende a 718.69%, indicando una tendencia bajista de largo plazo.

Este comportamiento contrasta con la volatilidad reciente: la volatilidad semanal fue del 4.20%, muy inferior a la volatilidad anual del 7.59%, lo que sugiere que en el corto plazo el mercado se ha estabilizado. Analizando el desempeño del dólar en los últimos diez días hábiles, se observan movimientos mixtos con predominio de alzas: seis jornadas al alza frente a cuatro a la baja, sin días de cierre estable.

El cierre de ayer se situó por encima del nivel inicial del período, lo que refuerza la percepción de una tendencia alcista de corto plazo. En los últimos doce meses, el dólar ha alcanzado un máximo de 18.1 pesos y un mínimo de 17.1 pesos, según datos oficiales. Este rango evidencia la volatilidad que ha caracterizado a la divisa en el último año, con un pico que se registró hace aproximadamente seis meses.

La cotización actual del dólar muestra una tendencia positiva, con un incremento respecto a sesiones anteriores. Este repunte se ha mantenido durante varias jornadas, lo que sugiere un aumento en la demanda de la divisa estadounidense. Los analistas atribuyen este comportamiento a factores como las expectativas de política monetaria en Estados Unidos, los flujos de inversión extranjera y el desempeño de la economía mexicana.

Sin embargo, una tendencia alcista prolongada podría generar preocupaciones sobre la competitividad de las exportaciones mexicanas y el encarecimiento de las importaciones. Es crucial monitorear los indicadores económicos y las decisiones de los bancos centrales para anticipar la evolución del tipo de cambio. Para los inversores interesados en el mercado de divisas, existen alternativas como los fondos cotizados en bolsa (ETF) que replican el valor del dólar frente al peso.

Estos instrumentos permiten participar en la evolución de la moneda sin necesidad de adquirir físicamente billetes o monedas. No obstante, es recomendable consultar con especialistas de casas de bolsa para entender los mecanismos de operación y los riesgos asociados.

Por otro lado, el Banco de México recomienda que, para cambiar dólares deteriorados o antiguos, se acuda a una casa de cambio autorizada y se verifique la validez de los billetes en la página de la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos. En resumen, el dólar se mantiene en un nivel cercano a 17.3 pesos, con una tendencia alcista de corto plazo pero una caída pronunciada en el último año.

La volatilidad ha disminuido en los últimos días, lo que podría indicar un período de consolidación. Los factores externos e internos seguirán determinando el rumbo de la divisa en los próximos meses





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