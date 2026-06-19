Cotización del dólar en México muestra tendencia alcista tras tres días consecutivos de aumento

El dólar estadounidense abre en 17.37 pesos mexicanos este viernes 19 de junio de 2026, con una tendencia positiva acumulada en los últimos tres días, aunque en el balance semanal es mixto.

En la sesión de apertura de mercados de este viernes, 19 de junio de 2026, el dólar estadounidense se cotiza en 17.37 pesos mexicanos. Durante la jornada anterior, el activo presentó un costo máximo de 17.4 pesos y un mínimo de 17.36 pesos.

En el mercado cambiario, la cotización subió 1.02% en la última semana, pero cayó 7.31% en el último año, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. En los últimos diez días, el dólar registró cinco caídas consecutivas, luego un rebote, un nuevo descenso y cerró con tres alzas seguidas. Pese al repunte final, el balance general terminó levemente negativo.

Históricamente, la divisa estadounidense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. La volatilidad económica del dólar en la última semana fue del 4.24%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.54%. Esto sugiere que, a corto plazo, las fluctuaciones son menos pronunciadas, aunque la tendencia anual muestra mayor incertidumbre.

Analizando la tendencia reciente, se puede inferir que la confianza en la economía local podría estar en ascenso. Un fortalecimiento del peso frente al dólar generalmente lleva a un mayor interés en inversiones en moneda local. Para los inversionistas, existen alternativas como los fondos cotizados en bolsa (ETFs) que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

Aunque esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. Además, el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID) permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales domiciliadas en territorio nacional. Esto facilita las transacciones comerciales y financieras en dólares dentro del país.

La cotización del dólar es un indicador clave para la economía mexicana, ya que afecta el comercio exterior, las remesas y las inversiones. En las últimas sesiones, el comportamiento ha sido volátil, con una tendencia general de depreciación del peso durante el último año.

Sin embargo, el repunte reciente podría deberse a expectativas positivas sobre la economía local o a factores externos como la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Expertos en finanzas señalan que la estabilidad del tipo de cambio depende en gran medida de la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico.

En México, la tasa de referencia del Banco de México se ha mantenido en niveles atractivos para los inversionistas extranjeros, lo que podría estar impulsando la demanda de pesos. Por otro lado, el desempeño del dólar también está ligado al precio del petróleo y a las relaciones comerciales entre ambos países. Una mayor incertidumbre global tiende a fortalecer al dólar como activo refugio, mientras que una mejora en las perspectivas económicas de México favorece al peso.

Para los ahorradores e inversores, es importante considerar estrategias de cobertura cambiaria, como la compra de dólares o la inversión en instrumentos denominados en esa moneda. Los ETFs mencionados anteriormente son una opción accesible para quienes buscan exposición al dólar sin necesidad de adquirir divisa física.

Asimismo, las pensiones privadas ofrecen alternativas de inversión en moneda extranjera, aunque conllevan riesgos asociados a las fluctuaciones del tipo de cambio. En conclusión, la tendencia actual del dólar en México es mixta: una mejora en el corto plazo pero una caída significativa en el último año. Los indicadores de volatilidad sugieren que el mercado está más estable en la última semana, lo que podría dar señales de una posible reversión de la tendencia anual.

Sin embargo, se recomienda seguir de cerca los datos económicos y las decisiones de política monetaria para tomar decisiones informadas. Este análisis se basa en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras fuentes autorizadas. Es fundamental que los inversionistas consulten con asesores financieros antes de realizar cualquier operación cambiaria





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