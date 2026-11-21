El dólar blue alcanzó $1.550 de compra y $1.600 de venta este sábado 21 de noviembre de 2026. Analice la evolución mensual y anual, la brecha con el oficial y los valores del Banco Nación.

El mercado cambiario argentino registró este sábado 21 de noviembre de 2026 operaciones específicas para el activo no oficial, marcando hitos en los precios de compra y venta. El dólar blue, referencia clave para la economía paralela, cerró sus cotizaciones con valores distintos según la entidad consultada, evidenciando la fragmentación del mercado.

Evolución de precios del Dólar Blue en noviembre

Los datos recopilados para el presente cierre de jornada muestran una dinámica de precios diferenciada entre los bancos estatales. La cotización oficial en el Banco Nación, entidad que referencia muchos transacciones formales y paralelas, arrojó un valor de $1.550 para la compra y de $1.600 para la venta. Este rango representa la operatividad directa en las sucursales bancarias para el cierre del día.

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Paralelamente, otras fuentes o sucursales específicas reportaron cifras superiores. En este caso, la cotización del Banco Nación se registró en $1.682,60 para la compra y de $1.743,10 para la venta. Esta diferencia respecto al precio base inicial indica una volatilidad intradía o una diferenciación de tarifas entre distintas unidades operativas del sistema financiero público.

Análisis de la brecha con el Dólar Oficial

La comparación entre el activo no oficial y el regulado por el sistema bancario revela una distancia económica del 7% a favor del mercado negro. Esta brecha, aunque presente, contrasta con la tendencia histórica del último año. En lo que va de 2026, el dólar blue presenta una baja sustancial respecto al cierre de 2025, con una diferencia acumulada del 99.88%, lo que sugiere un proceso de convergencia o devaluación controlada del activo no oficial frente a la inflación previa.

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No obstante, dentro del mes de noviembre, el activo ha mostrado presión alcista. En lo que va del mes, el dólar blue sube respecto al mes anterior con una diferencia del 7%. Este repunte mensual coincide con la brecha actual con el oficial, indicando que la tendencia inmediata está empujando el precio hacia arriba en el corto plazo, a pesar de la corrección anual.

Origen etimológico y operatividad en el mercado

La denominación de este activo financiero tiene varios orígenes teóricos discutidos en la prensa económica. Una explicación señala que el término "blue", en inglés, además de nombrar al color azul, remite a algo "oscuro", haciendo referencia a la naturaleza oculta o irregular de las transacciones. Otra teoría lo relaciona con la compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas, vinculando el nombre a instrumentos financieros específicos.

También se lo vincula con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos, una práctica común entre cambistas para verificar la autenticidad de la moneda. Por su definición, es el que circula en el mercado negro y suele tener un valor más alto que el oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, lo que genera su propia dinámica de oferta y demanda.

Horarios de cierre y valores institucionales

La operatividad de cotización del dólar blue se alinea con los horarios institucionales para su seguimiento. La cotización cierra junto con la del dólar oficial a las 15 horas, de lunes a viernes. Esta sincronización permite a inversores y analistas tener un punto de referencia temporal claro para evaluar los movimientos del día siguiente.

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Para los valores más altos mencionados, se registraron $1.801,40 para la compra y de $1.806,20 para la venta, también correspondientes al sábado 21 de noviembre de 2026. Estos últimos datos reflejan la máxima presión alcista reportada en la jornada, superando incluso los valores intermedios del Banco Nación, lo que subraya la variabilidad y la competencia entre distintos actores en el mercado no oficial de divisas en Argentina.