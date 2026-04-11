Coti Romero y Furia Scaglione, juntas en el reality 'La Cárcel de los Gemelos'

Coti Romero y Juliana 'Furia' Scaglione participarán en la segunda temporada de 'La Cárcel de los Gemelos', un reality español. El anuncio genera expectativas por la rivalidad previa entre ambas en Gran Hermano 2023. Furia también ha compartido actualizaciones sobre su salud, tras ser diagnosticada con leucemia.

Coti Romero y Juliana ‘Furia’ Scaglione regresan al formato de los reality show s. Ambas figuras confirmaron a través de sus redes sociales su participación en la segunda temporada de La Cárcel de los Gemelos, el reality español que volverá a YouTube este 12 de abril con una nueva edición caracterizada por el encierro, los desafíos y la controversia.

La producción del programa también confirmó la incorporación de la correntina y la entrenadora física, quienes se integrarán a este formato que simula un entorno carcelario. Durante la presentación del reality, los productores expresaron su entusiasmo por la llegada de las mediáticas. “Coti Romero es una superestrella del Gran Hermano Argentina, es una superestrella. Furia Scaglione, madre. Qué barbaridad la que se va a armar”, señalaron al anunciar oficialmente a las participantes.\El reencuentro entre Juliana “Furia” Scaglione y Coti Romero genera una expectación especial debido a la historia que arrastran desde la edición Gran Hermano 2023, donde protagonizaron numerosos enfrentamientos y una marcada disputa por el protagonismo. Ahora, el público europeo estará atento para ver si esa tensión regresa a escena o si, en esta ocasión, sorprenden con acuerdos y nuevas estrategias dentro del juego. La dinámica de La Cárcel de los Gemelos, conocida por su ambiente de conflicto y competencia, promete ser un escenario ideal para que esta rivalidad, o una posible alianza, se desarrolle y genere momentos memorables para los espectadores.\Paralelamente a su participación en el reality, Juliana ‘Furia’ Scaglione ha compartido detalles sobre su salud. A casi dos años de haber sido diagnosticada con leucemia en medio de su paso por Gran Hermano (Telefe), Furia ha hablado sobre su condición y cómo se encuentra actualmente. “Hoy vine a controlar mi LLC. ¡Lo importante es controlarse en mi caso”, escribió en una historia de Instagram hace algunas semanas. En el mismo posteo, detalló: “Estoy acá en el Hospital General de Agudos Ramos Mejía, en el cual me estoy haciendo todos mis estudios, tanto las tomografías que me hago, por ejemplo, porque saben que tengo leucemia linfocítica crónica”. Acto seguido, llevó tranquilidad a sus fanáticos y aseguró que su salud está bien. “¡Gracias por todo hoy!“, escribió en otra historia agradeciéndoles a las médicas que la atendieron. Por último, concientizó a sus seguidores acerca de la importancia de hacerse los controles médicos correspondientes e invitó a aquellos que puedan a acercarse a donar sangre. La transparencia de Furia sobre su estado de salud, sumada a su energía y carácter, la convierten en una figura aún más relevante y seguida por el público. Su participación en La Cárcel de los Gemelos no solo representa su regreso a los reality shows, sino también la oportunidad de seguir compartiendo su experiencia de vida y generar conciencia sobre la importancia de la salud





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