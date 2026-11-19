Análisis detallado de los costos de construcción en Argentina en 2026. Comparamos sistemas en seco y tradicional para maximizar el ahorro sin sacrificar calidad.

La construcción de viviendas en Argentina enfrenta un escenario de alta volatilidad en 2026, donde las decisiones técnicas preliminares determinan la viabilidad económica del proyecto. Arquitectos y constructores coinciden en que seleccionar el sistema constructivo adecuado y evitar modificaciones durante la ejecución son factores críticos para controlar el presupuesto final. La diferencia entre opt por estructuras metálicas o métodos clásicos no reside únicamente en la estética, sino en plazos de entrega y gestión de riesgos financieros.

Diferencias técnicas entre sistemas constructivos

La construcción tradicional se basa en la mampostería convencional, utilizando ladrillos, cemento, arena y hormigón armado para crear la estructura principal de la vivienda. Este método requiere un curado prolongado de los materiales y una mayor logística en el sitio. Por el contrario, la construcción en seco utiliza una estructura de perfiles de acero galvanizado sobre la cual se fijan placas y materiales aislantes, destacando el sistema steel framing como una de sus variantes más populares y eficientes.

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Una ventaja operativa significativa del sistema en seco es la reducción drástica de los plazos de obra. Las viviendas construidas con esta tecnología pueden terminar hasta 120 días antes que las realizadas con el método tradicional. Esta rapidez permite a los propietarios mudarse en fechas determinadas y reduce la exposición a posibles aumentos de precios de materiales y mano de obra durante la etapa de construcción.

Análisis de costos y distribución presupuestaria

Según los cálculos orientativos difundidos en 2026, los costos iniciales por metro cuadrado de la construcción en seco y la tradicional se encuentran en niveles similares. Sin embargo, la distribución interna del gasto varía notablemente. En la construcción tradicional, aproximadamente la mitad de la inversión total corresponde a los materiales, mientras que la mano de obra concentra entre el 30% y el 40% del presupuesto total.

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El sistema en seco suele verse menos afectado por la inflación de materiales debido a su menor dependencia de insumos pesados y húmedos. Los especialistas indican que esta característica ofrece mayor previsibilidad financiera. No obstante, es fundamental distinguir entre cotizaciones preliminares de estructuras sin cerramientos y presupuestos finales que incluyen instalaciones, pisos, aberturas y pintura.

Rendimiento energético y confort habitacional

Más allá del costo de edificación, el rendimiento energético es un factor económico a largo plazo. Una vivienda correctamente ejecutada con el sistema en seco puede reducir entre un 40% y un 60% el consumo energético destinado a climatización frente a una construcción con ladrillo macizo. Este ahorro depende de la calidad del aislamiento, la orientación del terreno y el tipo de aberturas utilizadas.

Las paredes en construcción en seco suelen tener un grosor entre 14 y 15 centímetros, utilizando poliestireno expandido en paredes y techos. En contraste, las paredes tradicionales pueden alcanzar entre 35 y 45 centímetros. Arquitectos como Puebla señalan que este menor espesor permite ganar hasta uno por ciento de superficie habitable útil en proyectos de metrajes reducidos.

Gestión del proyecto y toma de decisiones

La gestión del proyecto influye directamente en la estabilidad del costo. La modalidad de llave en mano permite que un constructor se ocupe de gestionar y ejecutar todos los trabajos por un precio previamente acordado. Esta opción delega la mayoría de las decisiones al profesional y requiere menos participación cotidiana del propietario, ofreciendo una alternativa ideal para quienes privilegian la previsibilidad sobre la intervención personal.

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Las aberturas y la orientación también afectan significativamente el presupuesto y el confort. Los reglamentos internos, los permisos municipales, las restricciones horarias para trabajar y las exigencias logísticas pueden sumar gastos significativos que deben incorporarse desde el comienzo del proyecto. Una planificación detallada ayuda a evitar modificaciones posteriores que encarecen la obra.

Evolución de las preferencias del mercado

Las tendencias actuales reflejan un cambio en la mentalidad de construcción. En lugar de sumar ambientes pensando en necesidades futuras lejanas, hoy se busca ajustar la superficie a los requerimientos reales. Se priorizan diseños con dos o tres dormitorios, espacios integrados y galerías conectadas con el interior, junto con una mayor preocupación por la sostenibilidad.

Aunque el factor legado histórico sigue influyendo en las decisiones, la eficiencia prima sobre el tamaño excesivo. Los profesionales advierten que la construcción en seco no debe asociarse con menor calidad. Lo rápido no es lo descartable, y las casas en seco modernas ofrecen atributos valorados de durabilidad y confort, adaptándose a las nuevas realidades económicas y sociales del sector inmobiliario argentino.