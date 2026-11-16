El INDEC revela que mantener a un hijo de 6 a 12 años en Argentina cuesta $754.869 al mes, un aumento del 35% anual, lo que refleja la realidad económica real para las familias argentinas.

La cifra oficial presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina ( INDEC) establece que criar a un niño de entre 6 y 12 años en el país tiene un costo mensual de $754.869. Este dato, correspondiente al mes de octubre, marca un incremento significativo respecto a los valores registrados un año atrás. Sin embargo, esta cantidad no representa el gasto total que asumen las familias, ya que excluye partidas esenciales como el alquiler de viviendas adecuadas, colegios privados, prepagas médicas, actividades extracurriculares y viajes vacacionales.

Canasta de Crianza supera los $750.000 mensuales

El costo de mantener a un hijo de esta franja etaria experimentó un aumento entre el 34% y el 35,5% durante los últimos doce meses. En octubre de 2025, la cifra era de $557.173, lo que evidencia la presión inflacionaria constante sobre los hogares. El monto varía drásticamente según la etapa de desarrollo del menor, siendo el tramo escolar el más costoso. Para un bebé menor de un año, el gasto mensual es de $591.320. En el caso de los niños de 1 a 3 años, se requieren $704.198, mientras que para los de 4 y 5 años la cifra baja a $600.445.

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Desglose de gastos en bienes, servicios y cuidados

El organismo estadístico divide el presupuesto en dos componentes principales: bienes y servicios, y horas de cuidado. Para los niños de 6 a 12 años, los bienes y servicios representan $390.516, mientras que el cuidado suma $364.353. En el grupo de 4 y 5 años, estos valores son de $314.805 y $285.640 respectivamente. La dinámica cambia en los primeros años de vida, donde la carga de cuidado es considerablemente mayor. Para un bebé menor de un año, este rubro alcanza los $399.896 mensuales, más del doble de los $191.424 destinados a bienes y servicios. En la franja de 1 a 3 años, el cuidado cuesta $457.024 frente a $247.173 de consumos.

Metodología de cálculo del tiempo de cuidado infantil

Para determinar el valor de esta partida, el INDEC asigna un valor monetario a las horas necesarias de atención, basándose en el salario de las trabajadoras de casas particulares de la categoría de asistencia y cuidado de personas. En octubre, la hora se valoró en $2.720 para menores de hasta cinco años y en $4.338 para niños de 6 a 12 años. La entidad contempla 147 horas mensuales de cuidado para bebés menores de un año, 168 horas para niños de 1 a 3 años, 105 horas para los de 4 y 5 años, y 84 horas para los de edad escolar.

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Impacto de la escolarización pública en el presupuesto

El acceso a la educación pública modula directamente la carga financiera familiar al reducir las horas de cuidado requeridas. El INDEC descuenta el tiempo que los menores asisten a establecimientos públicos en su cálculo. Esta lógica explica por qué el costo de la canasta baja de $704.198 para los niños de 1 a 3 años a $600.445 para los de 4 y 5 años. La diferencia supera los $100.000 mensuales, evidenciando el alivio económico que genera la escuela pública. No obstante, estas cifras oficiales no logran capturar la totalidad de las disparidades que existen entre los presupuestos de las distintas familias argentinas.

Contexto económico y estimaciones de otras instituciones

Estos datos oficiales contrastan con las percepciones del gobierno nacional sobre la reducción de la pobreza. La Universidad Católica Argentina (UCA) cuestiona la cifra oficial, estimando un número mayor de personas en situación de vulnerabilidad. La discrepancia subraya la complejidad de medir el bienestar económico real cuando los gastos cotidianos se multiplican rápidamente. La brecha entre la referencia oficial y la necesidad real de las familias sigue siendo un punto central en el debate sobre la situación socioeconómica del país.