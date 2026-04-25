Costas: 'Estamos más vivos que nunca' tras el empate de Racing

El entrenador de Racing Club, tras el empate ante Barracas Central, agradeció el apoyo de la hinchada y expresó su confianza en la clasificación a octavos de final, destacando la entrega de sus jugadores a pesar de jugar gran parte del partido con un hombre menos.

El entrenador de Racing Club , tras el empate agridulce frente a Barracas Central , expresó su profunda gratitud por el incondicional apoyo de la afición, manifestando una firme confianza en la clasificación del equipo a los octavos de final del torneo.

La frustración por el empate, que se sintió intensamente al final del partido, no empañó en absoluto su reconocimiento al compromiso y la entrega mostrados por sus jugadores a lo largo de todo el encuentro, incluso jugando con un hombre menos desde los primeros minutos. El partido, descrito por el técnico como una verdadera final, se complicó considerablemente tras la expulsión temprana de Toto Fernández, obligando al equipo a redoblar esfuerzos y a luchar cada balón como si fuera el último.

La segunda mitad del encuentro resultó particularmente exigente, poniendo a prueba la resistencia física y mental de los jugadores. A pesar de las adversidades, el equipo demostró una admirable capacidad de reacción, presionando al rival y buscando incansablemente el gol de la victoria. El empate sufrido, aunque doloroso, no logró minar el optimismo del entrenador, quien se mostró convencido de que el equipo está más vivo que nunca en la búsqueda de la clasificación.

El técnico destacó la importancia del apoyo incondicional de la hinchada, que se manifestó de manera contundente antes, durante y después del partido. La ovación recibida por Costas previo al inicio del encuentro lo conmovió profundamente, transmitiéndole una gran motivación y reafirmando su compromiso con el club. El entrenador enfatizó que Racing Club está por encima de cualquier individualidad, y que el cariño recibido de la afición es un motor fundamental para seguir adelante.

Valoró especialmente el hecho de que los hinchas, ante la expulsión de un jugador, se sintieron parte del equipo, ocupando simbólicamente el lugar dejado por el futbolista expulsado. En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador reveló las palabras que dirigió a sus jugadores en el vestuario, instándolos a mantener la fe y a seguir luchando por el objetivo de la clasificación.

Reconoció que, a pesar del resultado, el equipo había demostrado una entrega total y una actitud combativa que lo enorgullecía. El técnico también abordó la polémica generada la semana pasada por sus críticas públicas a la actitud de algunos jugadores, explicando que su intención era simplemente exigirles un mayor compromiso y una mayor responsabilidad. Aseguró que, incluso en caso de victoria, habría mantenido su postura, ya que la entrega y la actitud son valores fundamentales para él.

La perseverancia y el espíritu de lucha mostrados por el equipo, a pesar de jugar con un hombre menos durante la mayor parte del partido, fueron aspectos clave que el entrenador resaltó en su análisis del encuentro. La presión ejercida sobre el rival, la búsqueda constante del gol y la entrega incondicional de cada jugador fueron factores determinantes para mantener viva la esperanza de la clasificación.

El entrenador se mostró optimista sobre las posibilidades del equipo de avanzar a la siguiente fase del torneo, confiando en que, con el apoyo de la afición y la actitud correcta, podrán superar cualquier obstáculo. Subrayó la importancia de seguir trabajando duro y de mantener la concentración en los próximos partidos, con el objetivo de alcanzar la clasificación y hacer felices a los aficionados.

El técnico concluyó su análisis reafirmando su gratitud hacia la hinchada y su confianza en el potencial del equipo, asegurando que Racing Club está preparado para afrontar los desafíos que se avecinan y luchar por la victoria hasta el final. La experiencia vivida en el Cilindro, a pesar del empate, reforzó su convicción de que el equipo está en el camino correcto y que, con el apoyo de todos, podrá alcanzar sus objetivos





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