Costas analiza la derrota ante River y la expulsión de Rojo: 'Nos falta meterla'

Gustavo Costas, entrenador de Racing, analizó la derrota frente a River en el Cilindro de Avellaneda, abordando la expulsión de Marcos Rojo y destacando la falta de efectividad del equipo. A pesar de las derrotas consecutivas en los clásicos, Costas enfatizó el buen rendimiento del equipo y su confianza en el progreso.

Gustavo Costas no se esconde. Siempre da la cara el entrenador de Racing y no fue la excepción tras la derrota contra River en el Cilindro de Avellaneda. El técnico, visiblemente afectado, analizó el partido y, como es costumbre, no eludió ninguna pregunta, incluyendo aquellas que se referían a la expulsión de Marcos Rojo . Más allá de la frustración por perder el segundo clásico consecutivo, tras la caída frente a Independiente, Costas mantuvo la compostura y ofreció sus reflexiones sobre lo sucedido en el campo. La conferencia de prensa posterior al encuentro se convirtió en un espacio para el análisis y la autocrítica, pero también para la defensa de su equipo y de su trabajo.

El punto más álgido de la conferencia fue sin duda la roja directa a Marcos Rojo. El entrenador, ante la pregunta obligada sobre la acción que dejó a su equipo con diez jugadores en un momento crucial, prefirió ser cauteloso. “No le voy a caer a Rojo en caliente, lo hablaremos mañana en el entrenamiento. No vi bien la jugada, entonces no puedo decir nada. Cuando te echan a cualquier jugador... hay que ser más inteligentes para no dejar a tu equipo con diez hombres”, declaró Costas. La expulsión de Rojo, la segunda desde su llegada a la Academia en agosto de 2025 para disputar la Copa Libertadores, fue un punto de inflexión en el partido. El defensor ya había sido amonestado por exceso verbal y protagonizó un error en el gol de River. La acción que le valió la roja, un golpe a Lucas Martínez Quarta, fue considerada innecesaria por muchos, y Costas, aunque comprensivo, dejó claro la importancia de la disciplina y la inteligencia táctica.

Costas también abordó la cuestión de las dos derrotas consecutivas en los clásicos, relativizando su impacto y destacando el rendimiento de su equipo. Desde su punto de vista, Racing “mereció más” en ambos partidos. “Yo creo que dos de nuestros mejores partidos fueron contra Independiente y River. A veces jugás mal y ganás, otras veces lo hacés bien y perdés. Son partidos que perdimos y no merecíamos ni empatar. Merecíamos ganar”, afirmó el entrenador. Destacó la falta de eficacia de su equipo a la hora de concretar las oportunidades de gol, un aspecto que, según él, ha sido determinante en los resultados. “Nos falta meterla. La pelota no entra. Generamos chances muy claras en el primer tiempo y en el segundo. Capaz que jugás mal y ganas y jugás bien y perdés. Contra Independiente y River jugamos nuestros mejores partidos. Y eso duele. El que entiende un poco sabe que el equipo va mejorando en cada partido. Jugamos mejor que contra Independiente. Pero no ganamos porque no convertimos. Y nos llegan dos veces y nos hacen un gol. Recuperamos la intensidad, ganamos duelos y no la metemos”, completó.

El próximo desafío para Racing será en la Copa Sudamericana, donde recibirá al Botafogo el miércoles a las 19:00 en Avellaneda. Un encuentro que revive la memoria de la Recopa Sudamericana 2025, el último título continental conquistado por la Academia.





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