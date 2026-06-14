Costa de Marfil vs Ecuador, por el Mundial 2026, EN VIVO: cómo va, resultado y minuto a minuto del partido del Grupo E

La Tri busca comenzar con el pie derecho amparado en la jerarquía de Moises Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié. El encuentro comienza a las 20:00 (hora argentina) y tiene lugar en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Se puede ver en vivo por las señales de DSports, Flow 109, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe.

La selección de Ecuador , conocida como La Tri, se enfrenta a Costa de Marfil en su debut del Grupo E del Mundial 2026 . El partido se juega en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y comenzó a las 20:00 hora argentina.

Los once elegidos por el entrenador argentino para Ecuador son: Galíndez; Ordoñez, Pacho e Hincapié; Minda, Franco, Caicedo y Vite; Plata, Valencia y Yeboah. Por su parte, Costa de Marfil, dirigida por Emerse Faé, sale con: Fofana; G. Doué, Singo, Agbadou y Konan; Diomandé, Fofana, Kessié y B. Touré; Pepé y Wahi. Este encuentro marca el regreso de los Elefantes a una Copa del Mundo después de 12 años, desde Brasil 2014.

En los primeros minutos del partido, se registró un remate de pelota parada de Elye Wahi (Costa de Marfil) con la derecha desde el centro del área, asistido por Yan Diomande, que rozó la escuadra izquierda. Posteriormente, John Yeboah (Ecuador) erró un remate con la izquierda desde fuera del área que se fue alto y por la izquierda, con asistencia de Alan Franco.

Luego, Moisés Caicedo (Ecuador) también disparó con la derecha desde fuera del área, perdiéndose por la izquierda, con pase de Gonzalo Plata. Previo al inicio, se vieron aficionados animando a sus equipos en el estadio, sosteniendo fotos de los jugadores ecuatorianos.

Además, el rapero Jay-Z sorprendió al presentarse en el estadio para presenciar el partido, saludando a un hincha ecuatoriano. La cobertura televisiva incluye señales como DSports, Flow 109, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe





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