Costa de Marfil vence a Ecuador con gol de Amad Diallo y rompe el invicto de Beccacece

Costa de Marfil derrotó 1-0 a Ecuador en el Grupo E de la Copa del Mundo 2026 con un gol en el descuento de Amad Diallo, poniendo fin al invicto de 19 partidos del seleccionador Sebastián Beccacece.

Con una estocada en el tiempo de descuento, Costa de Marfil derrumbó la ilusión y el invicto que arrastraba Sebastián Beccacece al frente de la selección de Ecuador .

El gol de Amad Diallo, delantero del Manchester United, le dio la victoria a los africanos por 1 a 0 en el segundo partido del Grupo E de la Copa del Mundo 2026, disputado en un estadio lleno de expectativas. La Tri, que había acumulado 19 partidos sin conocer la derrota bajo el mando del técnico argentino, sufrió su primer revés en un encuentro que mostró dos caras bien definidas: un primer tiempo equilibrado y un segundo tiempo de claro dominio marfileño.

Desde el inicio, el partido se planteó como un duelo de estilos. Ecuador intentó imponer su juego de presión alta y flexibilidad táctica, características que Beccacece ha inculcado en el equipo.

Sin embargo, Costa de Marfil respondió con velocidad y desequilibrio por las bandas, especialmente por la izquierda, donde Yan Diomandé se convirtió en una pesadilla para la defensa ecuatoriana. Piero Hincapié, una de las piezas clave del Arsenal, se mostró desconocido y superado en varias ocasiones. Los africanos generaron peligro con remates de Nicolás Pépé y Bazaoumana Touré, que exigieron al arquero Hernán Galíndez, argentino nacionalizado ecuatoriano.

Ecuador, por su parte, tuvo oportunidades a través de la presión alta que provocó errores en la salida marfileña, pero no logró concretar. El segundo tiempo marcó un cambio radical en el desarrollo del juego. Costa de Marfil ajustó su planteamiento y tomó el control del mediocampo, cortando las líneas de pase de Ecuador. Los sudamericanos se desinflaron, perdieron la posesión y comenzaron a sufrir los embates constantes del equipo africano.

Diomandé continuó siendo la llave del ataque marfileño, rotando por todo el frente ofensivo, mientras que los volantes de Ecuador se enredaron y perdieron presencia. Solo el jugador Vite intentó sostener la bandera de juego que pregona Beccacece, pero el equipo se fue partiendo. En el aire, Elye Wahi y Joel Ordoñez disputaban cada pelota, pero la estructura ecuatoriana no tuvo la misma solvencia física para aguantar el vértigo.

Cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles, apareció Amad Diallo. El delantero del Manchester United, que busca reivindicarse y demostrar su valor en el Mundial, recibió un balón en el borde del área y con una definición ajustada al poste izquierdo de Galíndez decretó la victoria para Costa de Marfil. El gol llegó en el minuto 90+3, desatando la euforia africana y el hundimiento ecuatoriano.

Con este resultado, Ecuador quedó en una posición complicada en el grupo, ya que deberá enfrentar a Alemania en la última jornada, mientras que Costa de Marfil se perfila como un serio candidato tras sumar sus primeros tres puntos. El invicto de 19 partidos de Beccacece llegó a su fin, y la Tri aprendió que las selecciones africanas son una piedra en el zapato en los mundiales, recordando la derrota ante Senegal en 2022.

Ahora, Ecuador deberá recomponerse rápidamente y buscar respuestas tácticas para no despedirse prematuramente del torneo





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