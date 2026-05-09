Costa Atlântica después del cambio de clima violento y el impacto del ciclón

La Costa Atlântica ha sufrido los cambios atmosféricos provocados por la ciclogénesis y el impacto del ciclón tropical. La actividad portuaria y deportiva ha sido limitada y húmedo ha estado durante todo el viernes. En Necochea, las precipitaciones violentas y fuertes vientos han obligado a cerrar la ruta y la zona de la escollera.

Luego del cambio brusco de clima provocado por la ciclogénesis que afecta a varias regiones, el poderoso ciclón tropical golpea duro a la Costa Atlântica .

Balnearios están destruidos y la alerta naranja continúa para toda la zona costera, según el Servicio Meteorológico Nacional, debido al viento que se sostendrá hasta por lo menos la mañana del sábado. La Costa es la región más castigada. En Mar del Plata, el Consorcio Regional Portuario forma un 'comité de emergencias' junto a Prefectura Naval Argentina y limita la actividad en el puerto hasta la mañana del sábado.

Además, solicita a los clubes náuticos la suspensión total de actividades deportivas y a los armadores el refuerzo de amarras. Desde este jueves, la lluvia no ha parado. Durante casi todo el viernes, se sostiene el viento fuerte y las olas superan los tres metros de altura. La humedad durante el día es del 98 por ciento y el viento predominó del sector oeste, pero en la noche comenzó a rotar al sudoeste.

En Necochea, los vientos se incrementan y superan las 80 km/h. Las autoridades debieron cerrar la Ruta 288 y la zona de la escollera, también se cerró





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Costa Atlântica Applicator Event Əbarril La Dirección Oeste Predominante

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ciclogénesis provoca destrozos e inundaciones en Mar del PlataUn fenómeno de ciclogénesis afectó la Costa Atlántica, especialmente a Mar del Plata, causando inundaciones, caída de árboles y la emisión de alertas naranjas por parte del Servicio Meteorológico Nacional.

Read more »

El relato de Costa Febre: del 'hacelo Cuevas' al 'hacelo Salas'El histórico Lito recurrió a la recordada frase del gol de Pipino a Racing en 2002 antes del 2 a 1 de Maxi a Carabobo. 'Por fin el gato cazó la laucha', agregó en su pasional descripción.

Read more »

“No me temblará el pulso contra el crimen organizado”, prometió la nueva presidenta de Costa RicaLaura Fernández, que sucede a su padrino político, aspira a seguir la línea del salvadoreño Bukele en un país donde el narcotráfico aumentó en los últimos años

Read more »

Alarma en 10 municipios bonaerenses tras alerta por vientos y ráfagas de hasta 70 kilómetros: cuáles sonEntre esta noche y el sábado soplarán vientos fuertes en el centro del país y en la Costa atlántica el fin de semana empezará con temperaturas muy bajas.

Read more »