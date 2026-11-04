Cosquín Rock Neuquén 2025: Fecha, Lineup Completo y Tecnología Cashless

El Cosquín Rock Neuquén 2025 se celebrará en noviembre con presentaciones de Paulo Londra, María Becerra, Divididos y Chaqueño Palavecino. Conoce el lineup por noches, entradas y la nueva tecnología cashless para los asistentes.

El Cosquín Rock Neuquén ha confirmado su próxima edición bajo la dirección artística y productiva de José Palazzo, el reconocido creador del festival original. Este evento musical se estructurará en cuatro jornadas temáticas diferenciadas, diseñadas para ofrecer una experiencia completa a los miles de asistentes esperados. La programación incluye cumbia, cuarteto, música urbana, rock nacional y folklore, garantizando una oferta diversa que abarca los principales géneros del panorama musical actual.

El inicio de las festividades está programado para el jueves, dedicado exclusivamente a los ritmos de cumbia y cuarteto. El escenario principal acogerá una cartelera vibrante con actuaciones de Ke Personajes, Un Poco de Ruido, Eugenia Quevedo junto a la Banda de Carlitos y Q'Lokura. Esta noche inaugural busca establecer el tono festivo del evento, priorizando la experiencia de baile al aire libre y creando un ambiente de alta energía desde el primer momento.

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El viernes la atmósfera cambiará hacia la música urbana y el pop, con presentaciones iniciales a cargo de Usted Señálemelo y Silvestre y la Naranja. Posteriormente, se dará paso a dos de los artistas más grandes de la actualidad: Paulo Londra y María Becerra. La participación de María Becerra marca un hito significativo, ya que regresa al escenario neuquino tras su histórica presentación en la edición 2025, donde congregó a más de 470 mil personas y grabó el videoclip de su éxito "Tatú".

El sábado estará dedicado por completo al rock nacional, con un line-up que reúne a leyendas y bandas de gran convocatoria. La jornada incluirá a Las Pastillas del Abuelo, El Plan de la Mariposa, quienes tendrán su esperada revancha tras la suspensión de 2022, Divididos y Ciro y Los Persas. Esta selección artística confirma el compromiso del festival con la música de raíz argentina, ofreciendo un espectáculo potente para los seguidores del género.

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El cierre de la edición se realizará el domingo con una noche dedicada a la tradición y las raíces culturales. La cartelera final presentará a Ernesto Guevara, La Valenti, Ahyre, Soledad Pastorutti y el cierre estelar a cargo de Chaqueño Palavecino. Este cierre busca honrar la identidad folklórica de la región, consolidando al Cosquín Rock como un espacio que valora tanto la innovación musical como el respeto por la historia cultural argentina.

La organización ha anunciado importantes innovaciones en la experiencia del público, destacando la implementación de tecnología cashless para mejorar la comodidad de los asistentes. Las entradas para el campo preferencial estarán disponibles a la venta a partir del viernes 6 de noviembre a través de la plataforma edenentradas.com. Los compradores de esta modalidad recibirán una pulsera digital que agiliza el ingreso al predio y permite la carga de crédito electrónico para consumos en foodtrucks.

Este sistema de pago sin contacto está diseñado para funcionar sin necesidad de efectivo, tarjetas físicas o conectividad a internet en momentos de máxima aglomeración, resolviendo problemas logísticos comunes en festivales masivos. La introducción de esta tecnología refleja la evolución del festival hacia un modelo más eficiente y seguro, priorizando la satisfacción del asistente y la fluidez de las operaciones en el predio.

El impacto económico del Cosquín Rock Neuquén ha sido destacado por las autoridades locales como un motor fundamental para la economía naranja y el turismo regional. En la última edición, el festival generó un movimiento económico que superó los 65 mil millones de pesos, mientras que la ocupación hotelera rozó el 100%. La gobernación provincial y la intendencia municipal subrayan el valor estratégico del evento para consolidar a Neuquén en el mapa de los grandes espectáculos internacionales.