Cosecha de Soja Atrasada por Lluvias Persistentes: Un Panorama Desafiante para el Campo Argentino

La recolección de soja en la zona núcleo argentina se encuentra significativamente atrasada debido a un régimen de lluvias anómalo. El avance es del 25% cuando debería estar cerca del 55%, generando preocupación por la calidad del grano y la rentabilidad de los productores.

La campaña de cosecha de soja en la codiciada zona núcleo de Argentina enfrenta un severo retraso, registrando un avance del 25% del área sembrada, cuando el promedio para esta altura del año, basado en las últimas cinco campañas, debería rondar el 55%. La persistente inestabilidad climática, marcada por precipitaciones frecuentes y abundantes, está obstaculizando de manera crítica las labores de recolección.

Los informes de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) detallan que la situación se agrava con pronósticos que anticipan nuevas jornadas de inestabilidad, sumando incertidumbre a un escenario ya complejo para los productores. La meteorología de abril se ha caracterizado por una circulación recurrente de aire cargado de humedad, lo que se traduce en la formación de sistemas precipitantes que dificultan la salida de las máquinas a los campos. La combinación de lluvias constantes, menor radiación solar, elevada humedad ambiental y el rocío nocturno impide el secado adecuado de los suelos y, consecuentemente, retrasa la cosecha. Esta situación no solo afecta el progreso de la recolección, sino que también representa una amenaza latente para la calidad del grano. Las zonas más vulnerables a estos inconvenientes son el norte y noreste de la región, donde la humedad acumulada puede derivar en problemas de rebrotes y deterioro del producto. En el noreste de Buenos Aires, por ejemplo, la cosecha avanza de forma dispar, con lotes que presentan rebrotes, retención foliar y una marcada heterogeneidad en el desarrollo fenológico, obligando a muchos productores a recurrir al uso de desecantes para facilitar la recolección. En el sur de Santa Fe, localidades como Bigand reportan granos verdes e impurezas en lotes afectados por la sequía previa, un contraste que refleja la imprevisibilidad del clima. En el centro-sur santafesino, en Cañada de Gómez, las siembras realizadas durante la primera quincena de noviembre exhiben un fuerte rebrote, un indicio más de las dificultades que impone el exceso de humedad. En Carlos Pellegrini, las recientes lluvias han generado preocupación por posibles pérdidas en los sectores bajos de los lotes, mientras que en Marcos Juárez, en el sudeste de Córdoba, las condiciones de piso son extremadamente delicadas y cualquier nueva precipitación podría agravar el escenario, incrementando el riesgo de apertura de chauchas y un deterioro acelerado de los granos ante la imposibilidad de cosechar a tiempo. El tiempo para la reanudación de las tareas es crítico, y los pronósticos no ofrecen un respiro inmediato, anticipando nuevas lluvias y inestabilidad hasta el 21 o 22 de abril. El consultor de la BCR, Alfredo Elorriaga, explica que hemos pasado de un bloqueo de lluvias en enero y febrero por anticiclones a la presencia de reiterados centros de baja presión en abril. Estos últimos potencian lluvias y tormentas, pudiendo formar ciclogénesis que intensifican y estacionan los desarrollos, provocando acumulaciones de agua por encima de lo normal. La disparidad en los rindes de la soja de primera es considerable, con variaciones que van desde los 10 hasta los 70 quintales por hectárea. A pesar de la incertidumbre general, existe un dato alentador: la soja de primera está mostrando un rendimiento promedio de 44 quintales por hectárea, superando la expectativa de 40 quintales que se manejaba hace un mes, aunque aún falta mucho para consolidar los resultados finales. En el centro-sur de Santa Fe, Carlos Pellegrini ha registrado un promedio destacado de 55 quintales por hectárea. María Susana, cercana a esta localidad, presenta rindes que oscilan entre 40 y 49 quintales. En Cañada de Gómez, las siembras de la segunda quincena de noviembre alcanzan entre 40 y 60 quintales, mientras que las de la primera quincena se ubican entre 30 y 35 quintales. Hacia el sur santafesino, se reportan rindes elevados en Arequito, con valores de 60 a 65 quintales, e incluso picos de hasta 70 quintales. En San Gregorio, los rindes se sitúan entre 50 y 65 quintales. En el sudeste de Córdoba, el rinde promedio en Marcos Juárez es de 52 quintales, descendiendo a un rango de 38 a 40 quintales hacia Las Varillas. En el norte de Buenos Aires, Junín reporta rindes de entre 45 y 55 quintales. Sin embargo, la variabilidad se acentúa significativamente en el sudeste de Santa Fe y el noreste bonaerense. En Bigand, los rindes varían drásticamente, desde 50 a 60 quintales hasta lotes con tan solo 20 quintales. En Acebal, se estiman valores cercanos a los 33 quintales. En Pergamino y Colón, la dispersión es aún más marcada, con rindes que oscilan entre 20 y 60 quintales. La situación más preocupante se observa en Río Tala, donde los primeros resultados de cosecha son muy bajos, en torno a 10 a 15 quintales por hectárea. La red GEA/BCR registró un promedio de 104 milímetros de lluvia en las últimas dos semanas, un valor considerablemente superior a los 50 milímetros que serían estadísticamente esperables. Esta semana, la región núcleo ha sumado entre 20 y 40 milímetros, siendo el noreste bonaerense la zona que recibió la mayor carga hídrica





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