El streamer Coscu compartió con María Laura Santillán sus planes para ser padre sin pareja y la anécdota de su madre pensando que era gay.

El reconocido streamer y líder de la Coscu Army, cuya identidad real es Juan Manuel Coscu, ha vuelto a abrir las puertas de su intimidad al compartir detalles profundos sobre su vida personal y sus aspiraciones familiares. Durante una entrevista concedida a la periodista María Laura Santillán, el principal referente del ámbito de los videojuegos en Argentina reveló cómo se desarrolló una percepción errónea sobre su orientación sexual por parte de su madre y, más sorprendentemente, expresó su firme deseo de convertirse en padre, incluso sin tener una pareja comprometida.

Confesiones sobre la percepción materna

Coscu explicó que su madre llegó a pensar durante años que era homosexual, una conclusión a la que llegó debido a que nunca le conoció una pareja estable. Esta circunstancia llevó a la progenitora a realizar comentarios en voz baja y a compartir sus sospechas con otros hijos de la familia, generando un ambiente de especulación que el streamer decidió aclarar públicamente por primera vez. Esta revelación permite entender mejor la dinámica familiar que rodeó su vida privada antes de su masivo éxito en las plataformas digitales, desmitificando rumores que han circulados durante mucho tiempo.

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Visión disruptiva sobre la paternidad

Durante la charla, el streamer dejó en claro que convertirse en padre es un deseo que no necesariamente está condicionado por tener una relación amorosa actual. Para ejemplificar su postura, mencionó a un amigo cercano que tiene un hijo y comparte la crianza con su pareja, utilizando este caso como referencia de que la estructura familiar puede variar. Coscu sostuvo que, independientemente de su estado sentimental, la paternidad es un proyecto de vida que se mantiene intacto, priorizando la educación y el cuidado del niño por encima de los modelos tradicionales de conformación del hogar.

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Planes para una crianza no convencional

El protagonista de esta revelación hizo referencia directa a sus dificultades actuales para encontrar pareja, admitiendo con honestidad que no consigue mujer en este momento. A pesar de esta situación, afirmó categóricamente que tendrá un hijo igual, no le importa, y que será un hijo con una crianza nueva y diferente a la convencional. Esta declaración representa un giro significativo en su narrativa pública, posicionándolo como una figura que desafía las normas sociales establecidas sobre la necesidad de la dualidad parental para ejercer la función paterna.

Implicancias para la Coscu Army

Estas declaraciones del streamer dejan ver una mirada fresca sobre la paternidad y las distintas formas de construir una familia en la sociedad contemporánea. Al compartir una historia personal que hasta ahora formaba parte exclusiva de su intimidad, Coscu fortalece el vínculo con su audiencia, conocida como la Coscu Army, al mostrar vulnerabilidad y autenticidad. Este tipo de contenido resuena profundamente con sus seguidores, quienes valoran la transparencia y la disposición a romper estereotipos, consolidando aún más su liderazgo en el ecosistema del entretenimiento digital nacional e internacional.