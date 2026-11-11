Cortes progresivos en la Avenida del Libertador tras visita del Papa

La Ciudad de Buenos Aires mantiene cierres en la Avenida del Libertador hasta el miércoles 11, mientras se desmontan las instalaciones del evento papal. La circulación se reanudará gradualmente según avance los trabajos.

La Ciudad de Buenos Aires ha anunciado que los cierres de la Avenida del Libertador, entre las calles Sucre y Ugarteche, se mantendrán hasta el miércoles 11, en coordinación con el desmontaje de las estructuras instaladas para la visita del Papa León XIV. El cronograma oficial indica que la reapertura será gradual, con horarios de finalización distintos según el tramo.

Cierre progresivo de la Avenida del Libertador

El Gobierno porteño ha establecido que la avenida, considerada el eje principal del evento, permanecerá parcialmente bloqueada mientras se retiren los equipos de seguridad y se eliminen los equipos de sonido y señalización. Los trabajos de desmontaje se extienden hasta la tarde del miércoles, momento en que el pontífice dejará la residencia del Papa.

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El perímetro especial de Palermo, creado para el encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, se reabrirá durante la madrugada del miércoles 11, después de la conclusión de las actividades. A pesar de que los operativos de seguridad concluyan, las restricciones de tránsito seguirán vigentes en la zona delimitada por las avenidas Alvear, Cerrito, del Libertador y Callao.

Alternativas de circulación para los porteños

Para quienes necesiten desplazarse desde el norte hacia el centro, la Ciudad ha señalado la avenida Lugones y los corredores Cabildo, Santa Fe y Las Heras como rutas alternativas. Se recomienda consultar el mapa de desvíos actualizado antes de viajar, ya que los cortes y desvíos pueden modificarse a medida que se habiliten las calles.

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El cronograma oficial también menciona que la zona de Costanera Rafael Obligado y las avenidas Recoleta y Palermo podrían experimentar cambios en los horarios de apertura, por lo que se aconseja verificar la información en tiempo real.

Impacto en la movilidad y próximos pasos

Los cierres han generado congestión en la Avenida del Libertador y en la calle Sarmiento, donde se instaló el escenario del evento papal. La Ciudad de Buenos Aires continuará con la normalización de la circulación de manera gradual, según avance el desmontaje de las instalaciones.

El próximo paso será la reanudación completa de la Avenida del Libertador una vez finalizados los trabajos de desmontaje y la retirada de los equipos de seguridad. La administración municipal ha prometido mantener informados a los ciudadanos sobre cualquier cambio en el cronograma de reapertura.