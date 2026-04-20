Cortes nocturnos y desvíos programados en las principales autopistas de la Ciudad

El Ministerio de Movilidad informó sobre restricciones de tránsito en la Autopista Buenos Aires-La Plata, la General Paz y la AU Illia debido a obras de mantenimiento vial que se extenderán durante la noche.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido un comunicado oficial informando sobre una serie de restricciones programadas en el tránsito vehicular que afectarán a puntos neurálgicos de la red de autopistas durante las próximas horas.

Esta medida, de carácter estrictamente preventivo, se debe a la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo, mejoras integrales en la infraestructura vial y reparaciones de calzada que resultan esenciales para garantizar la seguridad y fluidez a largo plazo de miles de conductores que transitan a diario por el área metropolitana. El impacto principal de estas obras se centrará en la conexión estratégica de la Autopista Buenos Aires-La Plata, afectando especialmente al transporte de carga pesada que circula hacia el norte de la capital. Según lo precisado por Autopistas Urbanas (AUSA), el cierre total del enlace que conecta a los vehículos provenientes de Avellaneda con el Paseo del Bajo, en sentido norte, iniciará de manera precisa a las 22 horas y se extenderá por un periodo de siete horas consecutivas, finalizando en las primeras luces de la madrugada. Ante esta situación, las autoridades viales han diseñado dos rutas alternativas principales para mitigar el impacto en la circulación y evitar el colapso del tránsito. La primera opción consiste en continuar el recorrido por la AU 25 de Mayo en sentido hacia Liniers y Ezeiza, tomando la salida correspondiente a la calle Entre Ríos, girando a la izquierda en la calle Solís y realizando un reingreso en sentido al centro para empalmar directamente con el Paseo del Bajo. La segunda alternativa sugerida implica el uso de la bajada hacia la Avenida Huergo o Madero, para finalmente acceder al Paseo del Bajo a través del ingreso rápido localizado estratégicamente en el barrio de Retiro. Se recomienda a los transportistas planificar sus recorridos con antelación para evitar demoras innecesarias. Más allá de las obras en la Autopista Buenos Aires-La Plata, el plan de mantenimiento urbano abarca otras arterias críticas. Durante la presente noche y la jornada de mañana, en el horario comprendido entre las 22 y las 5 horas, se procederá al cierre total de los dos ingresos desde la Avenida General Paz hacia la AU Perito Moreno. Esta restricción será efectiva tanto para quienes circulan mano al Río de la Plata como hacia el Riachuelo, debido a la necesidad de realizar reparaciones estructurales en las juntas de dilatación de la calzada. Ante este cierre, la ruta alternativa más directa será descender en la Avenida Rivadavia y efectuar el reingreso a través de la rampa ubicada a la altura 9.300. Finalmente, la Autopista Illia también se verá afectada, con restricciones en el carril derecho de lunes a jueves en la franja nocturna, incluyendo el cierre temporal del ingreso por la calle Salguero en sentido al centro y la interrupción del enlace directo con el Paseo del Bajo hacia el sur. Se solicita a todos los conductores extremar las precauciones y seguir las indicaciones del personal de señalización en las zonas de obra





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