Cortes de tránsito en Buenos Aires por la visita del Papa León XIV

El Gobierno de CABA implementa restricciones viales en Palermo para el arribo del Papa León XIV. Conozca las zonas bloqueadas, horarios y rutas alternativas para peatones y vehículos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires activó un protocolo estricto de movilidad con motivo de la llegada del Papa León XIV al país. Esta semana, las autoridades porteñas coordinaron con fuerzas federales para establecer un perímetro de seguridad que restringe severamente el flujo vehicular en el barrio de Palermo. El objetivo es garantizar el despliegue logístico y la protección de la comitiva vaticana durante su estancia.

Restricciones viales en Avenida Libertador

La circulación por la Avenida del Libertador sufrió sus primeras interrupciones significativas en las horas iniciales del miércoles. El bloqueo principal afecta el tramo comprendido entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Intendente Bullrich. Además, se cerraron las intersecciones transversales en las calles Sinclair, Godoy Cruz, Fray Justo Santa María de Oro e Infanta Isabel para aislar completamente la zona.

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Desde las 8:00 de la mañana, se anuló el primer carril en ambos sentidos del eje vial, específicamente entre Bullrich y Olleros. Esta medida busca facilitar el acceso y la instalación de los equipos logísticos necesarios para el operativo. La autoridad local informó que estas restricciones son graduales y están diseñadas para minimizar el impacto en la ciudad mientras aseguran el evento.

Avance de la logística y seguridad

La logística de seguridad avanzó durante la madrugada con un bloqueo total de la Avenida del Libertador en el sector entre Bullrich y Ortega y Gasset. Este cierre es fundamental para la preparación del terreno antes del arribo oficial de la delegación pontificia. Las tareas de instalación comenzaron temprano en la mañana con el despliegue de módulos sanitarios y estructuras operativas.

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Posteriormente, las interrupciones sobre la Avenida del Libertador se extenderán desde Ortega y Gasset hasta Olleros. Esta ampliación del perímetro implica el cierre de cruces transversales en San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García. Estos puntos críticos quedan inoperativos para el tráfico automotor en sus intersecciones con la traza principal.

Recomendaciones para peatones y conductores

Para los peatones, la circulación estará habilitada exclusivamente por las veredas frontales correspondientes a los edificios afectados. También se permite el tránsito por los senderos internos de Plaza Holanda y Parque Tres de Febrero, siempre respetando los vallados perimetrales de obra. Se advierte que el ingreso a cocheras frontales tendrá acceso restringido a un solo carril bajo supervisión de tránsito.

Los conductores deben planificar desvíos utilizando Lugones y luego la autopista Illia hacia Recoleta y el centro. Otra opción es tomar la colectora de la Illia, dirigirse a Salguero y luego a la avenida Costanera Rafael Obligado y Ramón Castillo en la zona portuaria para llegar a Retiro. Quienes prefieran otras vías pueden bajar por la General Paz y utilizar avenidas como Cabildo, Santa Fe o Las Heras.