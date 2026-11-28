EPE informa sobre interrupciones de diez minutos en barrios de Córdoba capital y localidades cercanas por mantenimiento de subestaciones y obras eléctricas.

La Empresa Provincial de Energía ( EPE) ha publicado el cronograma oficial de trabajos de mantenimiento que determinarán interrupciones breves del servicio eléctrico en diversas localidades de la provincia de Córdoba para la jornada en curso. Estos cortes están diseñados para realizar tareas técnicas necesarias en la infraestructura de distribución, afectando a numerosos barrios y vecindarios durante periodos específicos.

El motivo principal de estas intervenciones técnicas es el armado de nuevas estructuras para subestaciones transformadoras y la ejecución de obras en la zona. Estos trabajos son fundamentales para garantizar la estabilidad y continuidad del suministro eléctrico a largo plazo, aunque implican breves pausas en el servicio durante el desarrollo de las tareas en el terreno.

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Cronograma en Barrios de Capital

Cada usuario de los barrios El Talar, El Terrón, La Pampeana, Finca del Sol, Talar del Este, Soles Serranos, San Francisco, Las Corzuelas, Estación YPF, El Perchel, La Serena, Mendiolaza Golf, Valle del Sol, Sierra Nueva y Country Q2 experimentará una única restricción del servicio durante diez minutos, dentro del horario consignado.

En otras áreas de la capital, los habitantes de los barrios San Remo, San Ignacio, Centro, Los Manantiales y Minetti también tendrán una única restricción del servicio durante diez minutos, dentro del horario consignado. Esta medida busca facilitar las labores de mantenimiento en la red de distribución local.

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Adicionalmente, cada usuario de los barrios Golf, Las Rosas, Cóndor Alto, Cóndor Bajo, Altos del Golf, Las Lomitas, Español, Cumbres del Golf, Lomas Oeste, La Amalia, Centro, Cumbres, Industrial, Terrazas de Villa Allende, La Cruz, Villa Brizuela, Las Polinesias, Jardín de Epicuro, Solares de San Alfonso y San Clemente tendrá una única restricción del servicio durante diez minutos, dentro del horario consignado.

Impacto en Río Ceballos y Unquillo

En la localidad de Río Ceballos, la Ruta E53, desde ET Rio Ceballos, hasta barrio Aires del Nordeste, experimentará cortes totales en los barrios Parque Lujan, Los Vascos, Bela Vista y Aires del Nordeste, mientras que los barrios El Cedro, Sábato, Prosur, Nuevo Rio Ceballos y Villa Catalina tendrán cortes parciales. Estos trabajos son parte de la estrategia de actualización de la infraestructura eléctrica en la región.

En la localidad de Unquillo, desde Sabattini de Ruta E53, hasta San Martin, los barrios Loteo La Bancaria, San Cayetano De La Divina Providencia, Las Talitas y Centro tendrán cortes parciales. Por otro lado, los barrios Villa Tortosa Cruz del Norte 1 y 2, San José, Cigarrales B, Villa Las Mercedes, Villa Forchieri, Progreso, Gobernador Pizarro y Spilimbergo tendrán cortes totales. La EPE coordina estos movimientos para minimizar el impacto general.

Otra zona afectada en Río Ceballos incluye los barrios Parque Atalaya, Sábato, Don Justo Pietri e IPV Loza, que experimentarán cortes totales, mientras que los barrios Loza, El Cedro, La Amistad y Parque Guerrero tendrán cortes parciales. Esta distribución permite priorizar las zonas con mayor densidad de redes que requieren intervención inmediata.

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Detalles Operativos y Proximidades

En la localidad de Unquillo, los barrios Los Talitas, San Miguel, Providencia, Villa Diaz, Villa Aurora, Lomas de Zupay, Quebrada Honda, Los Quebrachitos, Las Marías, Villa Cabana, Lomas de Cigarrales, La Loma, Villa Herbera, Alto Alegre, Parque Serrano, Residencial, I.P.V. Unquillo, Villa Aurora, Mutual, Villa Eleonor y Corral De Barrancas tendrán cortes totales. Los barrios Norte, Centro y Las Ensenadas tendrán cortes parciales. La EPE insiste en que cada usuario solo sufrirá una restricción única de diez minutos.

Las localidades de Villa de María de Río Seco y San Francisco del Chañar también se verán impactadas. Además, las cooperativas La Dormida, Las Arrias, Sobremonte, Simbolar, Tulumba y El Cano están incluidas en el plan de obras. Estos cortes breves son temporales y están estrictamente ligados a las ventanas de tiempo establecidas por el equipo técnico de la empresa provincial.