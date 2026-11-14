Cortes de luz programados en Córdoba: localidades afectadas y medidas de seguridad

La empresa provincial de energía revela los cortes de suministro eléctrico para la jornada en distintas localidades de Córdoba. Conoce las zonas afectadas y las recomendaciones oficiales para proteger tus equipos.

La Empresa Provincial de Energía ha publicado un comunicado oficial detallando las interrupciones programadas en el suministro eléctrico que se ejecutarán durante la jornada actual. Estos cortes tienen como objetivo principal realizar labores de mantenimiento y reparación en la infraestructura de distribución de la provincia de Córdoba, garantizando la continuidad del servicio a largo plazo.

Según la información oficial difundida a través de su plataforma web, se realizarán intervenciones técnicas en diversos barrios y puntos estratégicos del territorio provincial. La afectación al servicio se manifestará de manera parcial, lo que implica que no todos los hogares de las zonas mencionadas experimentarán la falta de energía, sino que los trabajos impactarán en sectores específicos dentro de cada localidad.

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Zonas Afectadas en Río Cuarto y Surroundings

Una de las áreas con mayor impacto incluye localidades situadas en el norte y noroeste de la provincia, específicamente en Santa María de Punilla, Bialet Massé, Comuna San Roque, Villa Parque Siquiman, Cabalango, Tanti y Villa Santa Cruz del Lago. En estas jurisdicciones, la interrupción será parcial, afectando a vecindarios específicos que dependerán de la ruta de los equipos técnicos.

Asimismo, se han identificado cortes en otras zonas del interior cordobés, destacándose las localidades de General Levalle, Adelia María, San Basilio, Huanchilla, Molinos Cañuelas, Punta del Agua, Monte de los Gauchos y La Carolina. Estos trabajos son necesarios para asegurar la robustez de la red eléctrica en regiones que suelen presentar demandas variables de energía durante el día.

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Impacto en Tanti y el Barrio Centro de Córdoba

En el área de Tanti, la afectación será notablemente más detallada, abarcando una extensión considerable de barrios. Las zonas impactadas incluyen Tanti Centro, Valle Verde, Los Chañares, Parador de Tanti, Flor Serrana, Mallin, El Duranzo, Tanti Nuevo, El Condor, Villa Garcia, Los Alpes, Villa Bender y Lomas de Tanti. Residents de estas áreas deben prepararse para posibles interrupciones prolongadas durante las horas de trabajo.

Dentro de la capital cordobesa, el barrio Centro también será objeto de intervenciones. La afectación se limita al cuadrante delimitado entre la Avenida Colón, la Avenida Gral. Paz y Santa Rosa, impactando de forma parcial a los comercios y residencias ubicadas en este radio. Esta precisión geográfica ayuda a los habitantes a anticipar si su dirección específica está dentro del perímetro de los trabajos.

Recomendaciones Oficiales para Minimizar Daños

Ante esta situación, la Empresa Provincial de Energía emite recomendaciones estrictas para residentes y comerciantes de las zonas afectadas. Se sugiere encarecidamente desconectar todos los aparatos eléctricos y electrónicos antes de la hora estimada del corte. Esta medida preventiva es crucial para evitar posibles daños a los dispositivos cuando se restablezca el flujo de energía, ya que los picos de tensión pueden ser comunes en estos procesos.

Además, se insta a la población a prever alternativas de iluminación y fuentes de energía secundarias para aquellas actividades esenciales que deban desarrollarse durante las horas de interrupción. Mantener reservas de agua y otros suministros básicos también se considera una medida de seguridad prudente, dado que la falta de electricidad puede afectar el funcionamiento de sistemas de bombeo y refrigeración.