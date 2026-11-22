La empresa Epec programó interrupciones eléctricas preventivas en múltiples barrios de Córdoba para el 23 de noviembre. Conozca las zonas afectadas y las medidas de seguridad recomendadas.

La empresa Epec confirmó que se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo a lo largo de la jornada del lunes 23 de noviembre, lo que resultará en cortes programados de luz en diversas zonas de la provincia de Córdoba. Estas intervenciones son necesarias para garantizar la estabilidad de la red y afectan a barrios específicos del área metropolitana.

Zonas Afectadas por Interrupciones

El sector comprendido por las calles Bv. Hipólito Yrigoyen, 25 de Mayo, Av. Santa Fe y Urquiza experimentará una interrupción total del servicio. En el área que incluye el Centro de Los Cocos y Cerro la Rosilla, el corte también será absoluto para todos los usuarios de esa sección.

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En los barrios Jardín Espinosa, Ampliación Jardín Espinosa, Jockey Club y Jardín, la suspensión del suministro eléctrico será parcial, afectando solo a ciertas áreas. Además, el sector comprendido por la calle Dean Funes al 400 y el barrio Pueyrredón, también en forma parcial, se verán impactados por estas acciones.

Medidas de Seguridad Recomendadas

Epec recomienda a los residentes y comerciantes de las zonas afectadas tomar precauciones necesarias para minimizar los inconvenientes. Se sugiere desconectar aparatos eléctricos y electrónicos para evitar posibles daños al restablecerse el servicio, protegiendo así sus equipos de posibles picos de tensión.

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Los usuarios deben prever alternativas de iluminación y energía para actividades esenciales durante las horas de corte. Es fundamental mantener reservas de agua y otros suministros básicos para asegurar la continuidad de las tareas diarias y la seguridad del hogar durante la interrupción del servicio.

Impacto en Actividades Diarias

Estos trabajos de mantenimiento preventivo están diseñados para mejorar la infraestructura eléctrica, aunque generan molestias temporales. La empresa busca equilibrar la calidad del servicio con la necesidad de realizar reparaciones necesarias en puntos estratégicos de la provincia.

Los habitantes de los barrios mencionados deben estar atentos a las señales de tránsito y a las instrucciones de los trabajadores de campo. La planificación de estas tareas permite anticipar las zonas que quedarán sin luz, facilitando la organización de las actividades domésticas y comerciales durante el 23 de noviembre.