Corte Suprema rechaza recursos de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

La Corte Suprema de la Nación desestimó los recursos presentados por las defensas de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, al considerar que aún no se agotaron las instancias en la Justicia bonaerense. La madre de la víctima, Graciela Sosa, agradeció el apoyo recibido, mientras que el abogado de la familia expresó satisfacción por la decisión judicial.

La Corte Suprema de la Nación rechazó el jueves una serie de recursos presentados por las defensas de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa .

La resolución señala que se consideraron inadmisibles los planteos al entender que aún no se agotaron las instancias en la Justicia bonaerense. Ante esta situación, la madre de la víctima, Graciela Sosa, decidió agradecer a quienes la apoyan luego de conocerse la decisión judicial. No tengo palabras para agradecer tanto amor. Fernando vive en el corazón de todos ustedes, escribió en una historia de Instagram.

Sentir el cariño de un pueblo me ayuda a sobrellevar este inmenso dolor. Gracias por estar, continuó en el posteo. A su vez, manifestó su agradecimiento al abogado de la familia, Fernando Burlando: Gracias por todo, se hizo justicia. Los planteos habían sido impulsados por los abogados de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano y Ciro Pertossi, representados por Hugo José Tomei, luego de que el Tribunal de Casación bonaerense rechazara distintos agravios, según pudo saber TN.

En ese sentido, las defensas intentaron llegar en queja directamente a la Corte Suprema nacional, pese a que todavía no hay una sentencia firme ni una resolución definitiva por parte de la Justicia provincial. Ese fue, justamente, el eje de la decisión del máximo tribunal. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte desestimó los planteos al considerar que no correspondía su intervención en esta instancia.

También fue rechazada la presentación de Máximo Thomsen, impulsada por su abogado Francisco Oneto, ya que no cumplía con los requisitos formales. Durante el trámite, además, Lucas Pertossi pidió la nulidad de su condena al argumentar que había sido mal defendido por su abogado. Incluso, Tomei presentó un escrito para respaldar su actuación como profesional. No es la primera vez que la Corte rechaza presentaciones de las defensas en esta causa.

En distintas instancias, el tribunal ya había desestimado recursos vinculados a cuestiones procesales que no abordan el fondo del caso. Después de que se diera a conocer la resolución de la Corte Suprema, el abogado que representa a la familia Báez Sosa expresó su satisfacción por el camino recorrido. Sin duda que feliz no es la palabra adecuada, pero sí satisfecho o reconfortado al ver que nuestro trabajo alcanzó el objetivo de justicia que nos habíamos propuesto.

Y que era justo y necesario alcanzar, escribió en una publicación que subió a su cuenta de Instagram. Esa satisfacción no es por nosotros, es por los padres de Fernando y por el mismo Fernando. Es por ver que no ha sido en vano el esfuerzo enorme que ha hecho el equipo. Este fallo es justicia en su más puro estado, concluyó





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