Corte Suprema rechaza recursos de los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas de los rugbiers involucrados en el asesinato de Fernando Báez Sosa, rechazando los recursos presentados por sus defensas. Se espera ahora una resolución de la Suprema Corte bonaerense.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido un fallo crucial en el caso de Fernando Báez Sosa , rechazando los recursos presentados por las defensas de los rugbiers condenados por su trágico asesinato ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell .

Esta decisión implica que las condenas impuestas previamente se mantienen vigentes, manteniendo a los acusados en la situación jurídica actual mientras se aguarda una resolución definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El rechazo de estos recursos representa un paso significativo hacia el cierre definitivo de este caso que conmocionó a la opinión pública argentina.

El máximo tribunal nacional desestimó los recursos de nulidad y los pedidos de revisión extraordinaria presentados por los abogados defensores de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano Ciroy Lucas Pertossi, todos representados por el abogado Hugo Tomei. Estos recursos buscaban invalidar la sentencia condenatoria o solicitar una revisión más profunda del caso, argumentando diversas inconsistencias en el proceso judicial.

Adicionalmente, la Corte Suprema también rechazó un planteo individual presentado por Máximo Thomsen, a través de su abogado Francisco Oneto. La desestimación de este último recurso se basó en la falta de cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la ley procesal, lo que impidió su consideración por parte del tribunal.

La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, enfatiza que los planteos presentados no eran procedentes en esta instancia, ya que no existía una sentencia definitiva que habilitara la intervención de la Corte Suprema. El tribunal argumenta que su rol es revisar sentencias definitivas, y no intervenciones previas en el proceso.

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores había condenado a varios de los acusados por el delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía”, en relación con la brutal agresión sufrida por Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique. Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi fueron sentenciados a 15 años de prisión como partícipes secundarios del mismo delito, mientras que los principales responsables enfrentan una pena de prisión perpetua.

Posteriormente, en marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revisó la sentencia original, confirmando las penas de prisión perpetua para los principales responsables del crimen, aunque eliminó el agravante de alevosía. Esta decisión, que implicó una modificación en la calificación del delito, fue apelada por la defensa, lo que ha llevado a que la última palabra recaiga ahora en la Suprema Corte bonaerense.

La espera de esta resolución definitiva genera incertidumbre y tensión, tanto para las familias de las víctimas como para los acusados. En paralelo a estos recursos, Lucas Pertossi, uno de los condenados, había presentado una solicitud de excarcelación, argumentando que llevaba más de seis años detenido sin una condena firme.

Sin embargo, este pedido fue rechazado por el mismo Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, que consideró que la prisión preventiva sigue siendo una medida razonable y necesaria, dada la gravedad del caso y el riesgo de fuga o entorpecimiento de la justicia. La decisión de mantener a Pertossi en prisión preventiva subraya la seriedad con la que se está tratando este caso y la determinación de las autoridades judiciales de garantizar que se haga justicia.

El caso Báez Sosa ha generado un debate profundo en la sociedad argentina sobre la violencia juvenil, la responsabilidad individual y colectiva, y la necesidad de fortalecer el sistema judicial para prevenir y castigar estos crímenes. La resolución de la Suprema Corte bonaerense será crucial para dar un cierre definitivo a este caso y brindar respuestas a la familia de Fernando Báez Sosa, que continúa buscando justicia y verdad





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