Corte Suprema rechaza recursos de defensa de rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa

La Corte Suprema desestimó los recursos de queja presentados por las defensas de siete de los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, argumentando que las condenas aún no son firmes. El fallo refuerza las sentencias dictadas en 2023 y mantiene en pie las penas de prisión perpetua y 15 años para los acusados.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió este jueves un nuevo revés judicial para siete de los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa , desestimando los recursos de queja presentados por sus defensas.

El máximo tribunal argumentó que las condenas dictadas en 2023 por un tribunal de Dolores aún no son firmes y rechazó otro recurso por incumplimientos técnicos en la presentación. Este fallo se suma a una serie de contratiempos legales para los acusados, quienes el 18 de enero de 2020 participaron en el brutal asesinato de Báez Sosa en Villa Gesell tras una pelea iniciada en un boliche.

La Corte Suprema desestimó los recursos presentados por las defensas de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano Ciro y Lucas Pertossi, quienes buscaban anular las sentencias impuestas por la Justicia bonaerense. Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz rechazaron los argumentos del abogado Hugo Tomei, quien representaba a Comelli, Viollaz, Cinalli, Luciano Ciro y Lucas Pertossi, señalando que el recurso extraordinario no se dirigía a una sentencia definitiva.

La condena del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, dictada en febrero de 2023, aún no es firme, ya que la Suprema Corte bonaerense debe resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, la defensa de los padres de Báez Sosa y las propias defensas de los rugbiers. Además, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el abogado Francisco Oneto en representación de Máximo Thomsen, debido a que los argumentos no cumplían con los requisitos formales propios de la competencia del tribunal.

El 6 de febrero de 2023, el TOC N° 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia, condenó a prisión perpetua a Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, Comelli y Matías Benicelli por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal de lesiones leves. Esta última consideración se debe a las agresiones que los condenados también perpetraron contra los amigos de Báez Sosa, quienes intentaron defenderlo mientras era brutalmente golpeado en el piso.

Por otro lado, Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de prisión por su carácter de partícipes secundarios en el delito imputado. Los padres de Báez Sosa impugnaron esta decisión ante la Suprema Corte bonaerense, argumentando que los tres tuvieron la misma responsabilidad en el crimen que los sentenciados a prisión perpetua.

El recurso presentado por Tomei ante el máximo tribunal de la Provincia argumentó que se trató de un homicidio en riña o una agresión con penas que oscilan entre dos y seis años de prisión. En el caso de Lucas Pertossi, quien en diciembre pasado removió a Tomei de su defensa y contrató al abogado Ignacio Nolfi, su defensa pidió a la Corte Suprema nacional la declaración de nulidad del caso.

Sin embargo, todo quedó desestimado este viernes y el caso deberá seguir su curso en la justicia bonaerense





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