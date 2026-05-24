Corte Suprema de Justicia: Cambios en gestión y tecnología tras la pandemia

La Corte Suprema de Justicia ha experimentado cambios en su gestión y tecnología tras la pandemia, con un aumento en los casos y una disminución en la productividad en comparación con la Corte de cinco jueces en un período anterior. Además, se han implementado cambios en los trámites y se han buscado soluciones para reducir la cantidad de casos que ingresan al tribunal.

Es por los cambios tecnológicos y de gestión tras la pandemia; el 84% de los casos no fueron admitidos; los trámites demoran en promedio un año y medio, muchos más que cuando tenía cinco jueces.

Solo la supera en productividad la Corte de cinco jueces en el período 2019, por 84 causas. El resultado matemático está alineado con la dinámica aceitada que logró la Corte con la conformación actual, de tres jueces:tenía la idea de abandonar este proceso hasta el año próximo, pues está aspira a ganar las elecciones, ser reelecto en 2027 y sumar senadores suficientes como para designar jueces,, alineado con esta idea, se envalentonó con los 58 votos que obtuvo en el Senado el pliego de su padre, el camarista Carlos ‘Coco’ Mahiques, más allá de los 75 años, y pensó que podía impulsar ahora el plan para completar la Corte.

Carlos Rosenkrantz en el acto de Presentación del Proyecto de Reglamento para la Selección de Magistrados del Poder Judicial de la NaciónPero cuando le preguntaron, contestó públicamente: ‘El Presidente ha sido claro en que no consideraba que sea el momento. Cuando él considere que es el momento, empezaremos a hablarlo. Yo, después de la aprobación del pliego de mi padre y hasta el día de hoy, no he hablado con el Presidente de este tema. Entiendo que sigue con la misma postura’





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