Corte Suprema aprueba protocolo de prisiones domiciliarias

El máximo tribunal oficializó el protocolo médico para prisiones domiciliarias con solo dos firmas. La medida genera debate entre defensores de derechos humanos y sectores vinculados a la dictadura.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó formalmente el protocolo que unifica los criterios técnicos para el otorgamiento de las prisiones domiciliarias. Esta resolución, identificada como 2867/2026, ha desencadenado un intenso debate público y político al permitir la evaluación del estado de salud de los internos penitenciarios para determinar si pueden recibir tratamiento en su lugar de detención o en sus hogares. La iniciativa, que busca estandarizar procesos antes dispersos, toca fibras sensibles en la sociedad argentina debido a su potencial impacto en la situación carcelaria de represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Firmas limitadas y disidencia judicial

La aprobación final de este instrumento jurídico contó únicamente con la firma de los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. La decisión no alcanzó el consenso pleno del tribunal, ya que el ministro Ricardo Lorenzetti rechazó suscribir el documento. Lorenzetti devolvió el proyecto sin su firma, lo que evidencia una división doctrinaria importante dentro del máximo tribunal sobre la aplicación estricta de los requisitos de salud para la concesión de beneficios penitenciarios en casos de alta complejidad jurídica y social.

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El mecanismo fue oficializado mediante un acuerdo fechado en el jueves, inmediatamente después de que el papa León XIV visitara el penal de Devoto. Ese mismo día, el sacerdote condenado Christian von Wernich había solicitado ser trasladado para estar cerca del pontífice. La proximidad temporal entre la firma del protocolo y la visita papal ha sido señalada por diversos sectores como un elemento contextual relevante en la ejecución de la medida.

Reacciones分idas y posicionamiento político

El mundo militar y los sectores vinculados a la última dictadura cívico-militar han recibido la noticia con evidente entusiasmo. Para muchos de estos actores, el protocolo representa una vía legal para que represores emblemáticos, como Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta y Christian von Wernich, abandonen los establecimientos penitenciarios convencionales. Estas figuras han sido históricamente protagonistas de batallas judiciales para lograr beneficios extramuros, argumentando su avanzada edad o estado de salud.

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Por el contrario, organizaciones de derechos humanos han condenado la resolución. La Red Nacional de H.I.J.O.S. calificó la acordada como parte de una estrategia pro-impunidad. El organismo emitió un comunicado señalando que, bajo la apariencia de una herramienta médica, se establecen criterios que facilitan el acceso a la prisión domiciliaria para quienes ejecutaron el plan sistemático de exterminio durante el terrorismo de Estado. Para estas entidades, la medida constituye un nuevo ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Contexto institucional y figuras clave

El origen formal de este protocolo se remonta al 21 de agosto pasado, cuando los miembros del máximo tribunal firmaron la acordada 21/2026. En ese entonces, se ordenó al decano del Cuerpo Médico Forense (CMF) redactar un instrumento en un plazo de 30 días corridos. Una de las exigencias explícitas fue que el protocolo contemplara si el Servicio Penitenciario Federal (SPF), bajo la autoridad de la ministra Alejandra Monteoliva, disponía de las condiciones necesarias para brindar tratamiento a determinados internos.

El SPF ha manifestado en reiteradas oportunidades su incapacidad para alojar a adultos mayores en casos de lesa humanidad debido a la falta de adecuaciones especiales. Un caso emblemático fue el de Juan Daniel Amelong, represor multicondenado que recibió esa respuesta negativa. Amelong fue objeto de controversia pública cuando Victoria Villarruel lo describió como una víctima durante su debate con Agustín Rossi en 2023. La gestión judicial y penitenciaria ha tenido que sortear estas limitaciones estructurales mientras avanzaba la interpretación de los nuevos criterios.

Datos estadísticos y consecuencias inmediatas

Las cifras publicadas por la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad el 14 de septiembre pasado revelan la magnitud del escenario. De un total de 1254 condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado, 436 se encuentran actualmente en arresto domiciliario. Solo 73 personas permanecen en unidades penitenciarias. De este reducido grupo, cincuenta y ocho están alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, un centro considerado VIP por los organismos de derechos humanos debido a sus condiciones diferenciadas.

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El protocolo será girado a las cámaras con competencia penal, a la dirección que se ocupa de la ejecución de la pena y a distintas dependencias del Gobierno nacional, incluyendo los ministerios de Seguridad y de Defensa. La decisión ha movilizado a actores políticos y sociales. Dos semanas después de la acordada inicial, Cecilia Pando se reunió con Santiago Viola, número dos del Ministerio de Justicia, para discutir los alcances de las domiciliarias. Pando, junto a integrantes de la asociación Justicia y Concordia, buscó alinear posturas sobre la implementación práctica de la nueva normativa.

La tensión se intensificó cuando el SPF intentó llevar al represor condenado a perpetua Miguel Pérez a la misa que el papa ofreció en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba. La Justicia frustró este intento por decisión propia. Paralelamente, el "Tigre" Acosta despotricó en una carta pública tras conocer el rechazo inicial a ciertas interpretaciones de la justicia. Por su parte, el Foro Argentino de Defensa saludó la resolución, advirtiendo que tendría consecuencias relevantes para los represores presos. El diario La Nación presentó el protocolo como una herramienta enfocada directamente en los militares detenidos por crímenes de la dictadura, consolidando la visión de que el cambio normativo abre una nueva etapa en la gestión de estas condenas históricas.