La Corte Internacional de Justicia declaró a Myanmar culpable de genocidio contra los rohingya. Este precedente afecta la evaluación de la guerra en Gaza y las acusaciones de Sudáfrica contra Israel.

El jueves 19 de noviembre de 2026, la Corte Internacional de Justicia dictó un fallo histórico que declara a Myanmar culpable de genocidio contra los musulmanes rohingya. Esta decisión del máximo tribunal de las Naciones Unidas aborda cuestiones legales fundamentales que también son centrales en el caso pendiente iniciado por Sudáfrica contra Israel en la Franja de Gaza.

Antecedentes del fallo contra Myanmar

El caso se originó tras las "operaciones de limpieza" llevadas a cabo en 2017, donde las fuerzas de seguridad y milicias de la etnia rakhine arrasaron comunidades rohingya. Las estimaciones de la ONU indican que estas acciones resultaron en al menos 10.000 muertes. Myanmar argumentó que actuó contra insurgentes, no contra civiles.

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La intención genocida identificada

A pesar de los ataques previos del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan, el tribunal determinó que las acciones de Myanmar fueron mucho más allá de una contrainsurgencia. Los jueces señalaron violencia sexual generalizada, la quema metódica de aldeas y ataques deliberados contra niños como evidencia de intención genocida.

Repercusiones para el caso de Israel

Este precedente es crucial para evaluar la conducta militar israelí en Gaza, donde fallecieron miles de palestinos desde el 7 de octubre de 2023. Los expertos indican que el fallo aclara cómo los tribunales pueden interpretar si una respuesta militar tiene motivaciones genocidas, un punto central en la demanda de Sudáfrica.

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El debate sobre la culpa y la guerra

Israel rechaza enérgicamente la acusación, afirmando que su objetivo es eliminar a Hamás, no exterminar a los palestinos. Defiende que los militantes operan entre la población civil, lo que aumenta el riesgo para los no combatientes durante los ataques dirigidos contra combatientes en la Franja de Gaza.

Expectativas sobre el veredicto final

Mientras el fallo de Myanmar fue aprobado por 9 votos contra 6, el proceso en Gaza podría tardar años en concluir. Los jueces establecieron estándares claros sobre la evaluación de pruebas que podrían determinar si Israel comete genocidio, un tema controvertido en la guerra actual.