Corte Federal reabre causa contra Julia Mengolini por injurias a Milei

El camarista Pablo Bertuzzi revocó el sobreseimiento de la periodista Julia Mengolini en la denuncia por injurias a Javier Milei, generando críticas por abuso de poder y alineamiento judicial.

El tribunal encargado de la causa por injurias iniciada por el presidente Javier Milei contra la periodista Julia Mengolini ha vuelto a intervenir en el caso, revocando el sobreseimiento que la afectaba. La decisión fue emitida por el camarista Pablo Bertuzzi de la Cámara Criminal y Correccional Federal, quien anuló la resolución previa del juez Sebastián Casanello. Esta reactivación judicial ocurre meses después de que se diera por cerrada la investigación, generando una inmediata y severa reacción por parte de la afectada.

Reversión de la decisión judicial y nuevos argumentos

La apertura de la investigación se fundamenta en la anulación de dos decisiones anteriores que protegían a la cofundadora de Futurock. En su momento, el juez Casanello había desestimado la denuncia inicial de julio de 2025, argumentando que las declaraciones de la periodista correspondían a un asunto de interés público. Posteriormente, en junio, el mismo magistrado resolvió prescribir el caso, al constatar que la denuncia se interpuso más de dos años después de los hechos. Bertuzzi considera que estos argumentos no fueron suficientes para justificar el cierre definitivo de la causa.

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El camarista actuó en solitario bajo el marco de una excepción de oficio del tribunal, aplicable a causas de acción privada. Sostuvo que las apreciaciones sobre la supuesta vida sexual del presidente trascienden lo que se podría entender como parte legítima del debate y el interés público. Esta intervención marca un punto de inflexión en el litigio, permitiendo que el proceso penal continúe su curso a pesar de los intentos previos de archivarlo definitivamente.

Origen de la denuncia y críticas al magistrado

Los hechos denunciados por el mandatario datan de mayo de 2023, durante la campaña presidencial. La acusación se origina en una reacción de Mengolini a una entrevista en la que Milei confesó su deseo de llegar a la presidencia para que su hermana Karina se convirtiera en primera dama. La periodista utilizó la frase de que el entonces candidato estaba enamorado de su hermana, un comentario que permaneció sin respuesta legal hasta que el líder de La Libertad Avanza presentó la denuncia oficial cuando ya ocupaba la Casa Rosada.

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Julia Mengolini ha calificado la reciente resolución como "inaudita" y carente de precedentes en la historia judicial. En declaraciones a Página/12, sostuvo que la decisión expresa una enorme arbitrariedad y abuso de poder por parte del magistrado. La conductora de Segurola y Habana agregó que la resolución carece de argumentos sólidos y que Bertuzzi simplemente considera insuficientes las razones para la prescripción, una lógica que ella describe como absurda.

Además de la crítica al fondo del fallo, Mengolini atacó la trayectoria profesional de Bertuzzi en sus redes sociales. Señaló que el camarista quedó en el puesto número 21 en el examen para el cargo que actualmente ocupa, cuestionando la legitimidad de su nombramiento. Afirmó que, hasta ese momento, había estado ocupando el lugar de manera ilegal, lo cual añade una capa de polémica política a la decisión judicial en curso.

Impacto en la libertad de expresión y posicionamiento internacional

La periodista subrayó que toda la jurisprudencia y las leyes nacionales e internacionales que protegen la libertad de expresión están a su favor. Argumentó que el Poder Judicial se alinea con el gobierno de Milei, describiendo esta dinámica como un acto de "sorprendente alineamiento" con el poder ejecutivo. Considera que esta situación deja al ciudadano y a la prensa en una posición de desamparo total ante la corrupción percibida en las instituciones judiciales.

Este conflicto ha trascendido las fronteras locales, consolidándose como un símbolo de la presión sobre la prensa independiente en Argentina. Recientemente, Mengolini fue reconocida en Francia con el Premio a la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras precisamente por este episodio de hostigamiento legal. Este reconocimiento internacional resalta la gravedad que organismos globales atribuyen a los intentos de sancionar penalmente críticas políticas.

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La situación actual representa un desafío directo para los límites entre la defensa del honor de los funcionarios públicos y el derecho al escrutinio periodístico. Mengolini advirtió que, sin instituciones independientes, gana el más fuerte, y con instituciones al servicio del ejecutivo, la situación es desesperante. El caso permanece activo bajo esta nueva interpretación, redefiniendo las expectativas sobre la autonomía de la justicia en este tipo de litigios de alto perfil político.