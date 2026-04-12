Corte de Tránsito en la Autopista Illia por Obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad anuncia un corte de tránsito nocturno en la autopista Illia, sentido norte, para avanzar con las obras del paso bajo nivel y anillo peatonal Pampa, buscando mejorar la conectividad y movilidad en la zona norte de la ciudad.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad anunció la ejecución de un corte total de tránsito en la autopista Illia, en dirección norte, durante la noche del lunes 13 de abril. Esta medida se debe al avance de las obras del ambicioso proyecto que incluye la construcción de un nuevo paso bajo nivel y un anillo peatonal en la zona de Pampa.

La interrupción del tráfico comenzará a las 22:00 horas del lunes y se prolongará por aproximadamente siete horas, finalizando a las 05:00 horas del martes 14 de abril. Durante este período, se procederá a la desconexión y retirada de un importante cartel electrónico de mensajes variables ubicado estratégicamente en la intersección de las avenidas Cantilo y Pampa. La ubicación de este cartel es crucial, ya que se encuentra en el área donde se llevará a cabo la construcción del anillo peatonal y la ejecución de los pilotes que servirán como base fundamental de la estructura del proyecto. Esta intervención es un paso clave en la implementación de una infraestructura diseñada para mejorar la conectividad y la seguridad vial en la zona norte de la ciudad. \Como consecuencia directa de este operativo, se implementarán desvíos para el tránsito que se dirija hacia el norte por la Avenida 9 de Julio. Los conductores serán redirigidos hacia las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, rutas alternativas que permitirán mantener el flujo vehicular en movimiento. Por otro lado, el Paseo del Bajo, también en dirección norte, sufrirá una interrupción a la altura de Retiro. En este punto, el tránsito pesado se verá obligado a descender de la autopista y continuar su trayecto por la avenida Costanera. Para aquellos usuarios que necesiten acceder a la Avenida Cantilo, se habilitarán opciones alternativas después de la zona de obras. Estas incluyen el acceso posterior al Aeroparque Jorge Newbery, ubicado a la altura de la calle Güiraldes, así como el puente Scalabrini Ortiz y el acceso por el puente Labruna. Es importante destacar que, en sentido contrario, hacia el centro porteño, tanto la autopista Illia como la avenida Lugones permanecerán abiertas al tráfico con normalidad. De igual manera, el Paseo del Bajo en dirección sur no se verá afectado por estas modificaciones, permitiendo un flujo vehicular constante y sin interrupciones.\El proyecto en sí mismo, el paso bajo nivel y el anillo peatonal Pampa, representa una significativa inversión destinada a mejorar la conexión entre la ciudad y el Río de la Plata. La construcción del paso bajo nivel permitirá una conexión directa entre la avenida Figueroa Alcorta y la Costanera, facilitando el cruce por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo. El paso bajo nivel, con una extensión de aproximadamente 540 metros, estará equipado con cuatro carriles de circulación, dos en cada dirección. Su altura libre, superior a los cuatro metros, garantizará el paso seguro de transporte público y vehículos de servicios de emergencia. Además, el proyecto incluye la construcción de un puente peatonal y una ciclovía en forma de anillo, con una estructura metálica de 140 metros de diámetro y un recorrido de 440 metros. Este anillo permitirá a peatones y ciclistas cruzar de manera segura por encima de las avenidas y las vías ferroviarias, creando un nuevo punto de conexión entre la trama urbana y la zona costera. Se prevé también el desarrollo de un cruce peatonal bajo nivel con espacios destinados a la permanencia, con el objetivo de optimizar la circulación y la accesibilidad para peatones y ciclistas. Las estimaciones oficiales indican que esta obra beneficiará a más de 17.000 personas y optimizará el flujo de más de 38.000 vehículos diarios, traduciéndose en una reducción de los tiempos de viaje y una menor congestión en los cruces actuales. Esta intervención forma parte de un plan integral para mejorar la movilidad y la integración urbana en la zona norte de la ciudad, que también incluye la ampliación del puente Labruna, demostrando el compromiso de la ciudad con el desarrollo de una infraestructura moderna y funcional





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