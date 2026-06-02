Corte de Nueva York rechaza pedido de revisión en caso YPF y Argentina defiende confidencialidad de información judicial

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York denegó la solicitud de revisión del fallo en el caso Petersen/Eton Park contra la Argentina por YPF, lo que refuerza la posición jurídica del país. Simultáneamente, el Gobierno e YPF se opusieron a que fondos como Burford Capital utilicen información delDiscovery en un arbitraje internacional, argumentando que dicha información está protegida por un acuerdo de confidencialidad. La estrategia legal argentina busca limitar el uso de las pruebas al litigio en curso, mientras los demandantes intentan trasladarlas al CIADI tras la anulación de una condena de 16.100 millones de dólares.

La Procuración del Tesoro de la Nación informa que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de revisión presentado por los demandantes en el caso Petersen/Eton Park contra la República Argentina por YPF .

Esta decisión constituye un respaldo a la solidez jurídica de la posición argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por el país. El tribunal denegó la solicitud de que el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones revisara el fallo, lo cual fortalece la estrategia legal implementada por la Argentina.

A partir de este contexto, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar ejerciendo una defensa firme, estratégica y técnicamente sólida de los intereses del país tanto a nivel nacional como internacional. En simultáneo, el Gobierno y la petrolera YPF se presentaron ante la jueza Loretta Preska para rechazar un pedido de los fondos demandantes, financiados por Burford Capital, que buscan utilizar información obtenida durante el proceso judicial en Estados Unidos en un eventual arbitraje internacional.

La defensa argentina, a cargo del estudio Sullivan & Cromwell, argumentó que esa documentación está protegida por un acuerdo de confidencialidad vigente que limita su uso exclusivamente al litigio en curso en los tribunales estadounidenses. Ese acuerdo fue homologado por la Justicia hace casi seis años y cuenta con el respaldo de un fallo de cámara favorable al país.

Los abogados sostuvieron que el planteo de los demandantes contradice lo pactado entre las partes, ya que la orden vigente establece que el material recolectado durante el proceso, conocido como "discovery", solo puede utilizarse para la tramitación o defensa de esa causa específica, y no en otros procedimientos presentes o futuros. Desde la posición oficial advierten que los fondos intentan modificar esas condiciones para trasladar toda la evidencia reunida en Nueva York a un posible reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El objetivo, según interpretan, sería reforzar su estrategia judicial tras el revés sufrido en Estados Unidos. También cuestionaron la oportunidad del pedido y señalaron que los demandantes aún no iniciaron formalmente el arbitraje internacional, por lo que no corresponde habilitar el uso de esa información en un proceso que todavía no existe.

El trasfondo de la disputa está vinculado al reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto la condena de primera instancia contra la Argentina por aproximadamente 16.100 millones de dólares en el juicio por la expropiación de YPF en 2012. Tras esa decisión, los fondos anticiparon que buscarán revertir el resultado en la Justicia estadounidense y, en paralelo, avanzar con una presentación ante el CIADI.

Este organismo internacional interviene en disputas entre Estados e inversores extranjeros y fue un escenario frecuente de litigios para la Argentina en las últimas décadas, aunque sus fallos requieren luego validación judicial, generalmente en Estados Unidos, para poder ejecutarse





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